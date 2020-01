プー・ルイ(ex. BiS、ex. BILLIE IDLE)が3月11日にソロアルバム「みんなのプー・ルイII」をリリースする。

プー・ルイは“ニューエイジロックアイコン”のキャッチフレーズを掲げ、2009年11月に配信シングル「限られた時間の中で☆」でデビュー。翌2010年にソロ活動を休止し、第1期BiSを結成した。近年は昨年12月に解散したNIGOプロデュースのガールズグループ・BILLIE IDLEのメンバーをはじめ、YouTuber、羊毛フェルト作家など多岐にわたって活動している。

彼女は約10年ぶりのソロプロジェクト始動にあたり、BiSHらの楽曲を手がけるサウンドプロデューサー・松隈ケンタ(SCRAMBLES)、WACK代表・渡辺淳之介と再びタッグを組むことに。「みんなのプー・ルイII」には新曲8曲および2010年5月発表の1stミニアルバム「みんなのプー・ルイ」収録曲の再録バージョンが収録される。

プー・ルイ「みんなのプー・ルイII」収録予定曲

01. I'm coming!!

02. You too

03. Story

04. れーぞんでーとる

05. Give me pain

06. WHY?

07. 限られた時間の中で☆

08. One day

ほか