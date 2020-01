「巫女のバイト」「家族不在で初体験」10代の正月報告

TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」1月2日の番組テーマは、『新春! 隠しフォン2020』。パーソナリティのとーやま校長が、内容が一部隠されたリスナーの投稿から気になるものを選び、電話をかけて話を聞いていきました。とーやま校長:1月2日、本日の授業は……『新春! 隠しフォン2020』。この授業はSCHOOL OF LOCK! の開校当時……だから2005~2007年くらいのお正月に、毎年やっていた恒例授業らしくて。俺はあまり記憶がないから、10年以上前(就任する前)にやっていた授業なんだ。みんなも、年が明けてからいろいろあったでしょ? それを、学校掲示板に書き込んで欲しい。その内容の一番大事なところを、『〇〇』と伏字にしてもらうってことね。そのなかから、気になったものに電話をかけて話を聞いていく!――リスナーの書き込みとーやま校長:『〇〇〇〇の〇〇〇』。これ、おみくじの……でも巫女さんだから渡す側だもんな。“忙しくて血尿が出たときは、とても嬉しくてやりがいがありました”とか、そういうことじゃないかな……? もしもし! 巫女さんのバイトお疲れ様! 書き込みの『〇〇〇〇の〇〇〇』なんだけど、俺は血尿が出たときじゃないかと思っているんだけど?リスナー:全然違います!とーやま校長:違うんだ(笑)。これは何?リスナー:『おみくじの大当たり』です。とーやま校長:やっぱりそうなんだ。大吉とかじゃなくて、大当たりなの?リスナー:大吉じゃないです。とーやま校長:それは、どのくらいの割り合いで出るものなの?リスナー:けっこう少なかったと思います。50人とか100人とか……。とーやま校長:に、1人の割り合いなんだ。それは、巫女さんとしても嬉しいものなの?リスナー:はい。横で見ているんですけど、当たったら太鼓とかが叩かれるので。子どもが「酒が当たったぞ~!」って(笑)。とーやま校長:子どもが酒が当たって喜んでいるんだ(笑)。じゃあ、人が喜んでいるのが嬉しかった、ってことか。リスナー:はい。とーやま校長:巫女さんのアルバイトは、やってみてどうだった?リスナー:すごく小さなお宮なので人は少ないかなと思ったんですけど、天気が良くて人も例年より多かったので、すごく忙しかったです。とーやま校長:なんで巫女さんをやろうと思ったの?リスナー:もともと憧れていたので、いろんな所に電話をかけて問い合わせたんですけど、全部締め切ったと断られて……でも1件だけ通ったので頑張りました。とーやま校長:へぇ~お疲れ様!リスナー:ありがとうございます!――続いては……とーやま校長:ちょっと……電話しちゃまずいかもしれないけどな。生放送じゃ言えないことかも。でも最後にクだから……『カヤック』、『リメイク』? もしもし! これ、最後がクでしょ? 『お俳句』とか? 初めて俳句をしたんじゃない?リスナー:違いますね~。とーやま校長:何だろうなぁ。これ、生放送で言っていいんだよね? 何クしたの?リスナー:今日、初めて『朝マック』しました。とーやま校長:『朝マック』……! 確かに4文字だわ(笑)……ふざけんなよ! 放送できないかもってドキドキしたじゃないか! 最後に❤って何だよ!「I'm lovin' it.」じゃないんだよ!リスナー:(笑)。とーやま校長:どういう流れで、初めて朝マックに行ったの?リスナー:今日、朝起きたら誰もいなかったんです。とーやま校長:何時に?リスナー:9時くらいです。家族はミュージカルを観に行っていて……。とーやま校長:え? 自分は誘われていないの?リスナー:昨日誘われたんですけど、あまり興味が無かったので(笑)。とーやま校長:それで、朝起きたら1人だったんだ(笑)。リスナー:はい。それで朝ご飯が無かったので、「これはチャンスだ!」と思って近くのマック(マクドナルド)に行きました。とーやま校長:朝マックチャンスを狙ってたんだ(笑)。リスナー:はい。やったことなかったので(笑)。とーやま校長:朝だとメニューも違うよね。何を頼んだの?リスナー:ソーセージエッグマフィンです。あと、ポテトが普段と違うんですよね。とーやま校長:どんなやつだった?リスナー:あの、ステーキの横に置いてあるような……。とーやま校長:ステーキ……! あのサクサクした楕円形のやつだろ?リスナー:そうです!とーやま校長:うわぁ、これ幸せな話だと思うわ。俺は、初めて朝マックをしたときのことを覚えてないもん。それで、食べてみてどうだった?リスナー:普段のやつとは、全然違いましたね。とーやま校長:また朝マックしたいな、って思う?リスナー:また、チャンスがあれば行きたいと思います!とーやま校長:朝マックチャンスなんていくらでもあるだろ(笑)。リスナー:(笑)。このほかには、スマホを24時間使い続けたリスナーや、ボードゲームを買ったリスナーなどに話を聞きました。さらに新春のプレゼントとして、電話を繋いだリスナー全員に、番組スタッフからのお年玉、もしくはとーやま校長による瀬川〇〇子のモノマネが振る舞われました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/