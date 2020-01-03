第28回全日本高等学校女子サッカー選手権大会1回戦が3日に行われた。
夏のインターハイとの2冠を狙う十文字（東京）は強豪・作陽（岡山）と対戦。前半のうちに3点のリードを奪うと、そのまま反撃を許さずに3－0で勝利を収めた。大会連覇を狙う星槎国際湘南（神奈川）は香川西（香川）に4－0と快勝し、2回戦進出。一方、前回準優勝の名門・常盤木学園（宮城）は大阪学芸（大阪）に0－3で敗れ、1回戦で姿を消した。
2回戦は4日に行われる。
■1回戦結果
【群馬】前橋育英 0－1 【兵庫】日ノ本学園
【東京】十文字 3－0 【岡山】岡山作陽
【栃木】宇都宮文星 0－5 【静岡】藤枝順心
【神奈川】星槎国際湘南 4－0 【香川】香川西
【山梨】日本航空 0－3 【福岡】東海大福岡
【新潟】開志JSC 4－4（PK：6－5） 【熊本】秀岳館
【宮城】聖和学園 0－0（PK：4－5） 【兵庫】神戸弘陵
【広島】AICJ 0－1 【東京】修徳
【鹿児島】神村学園 4－1 【北海道】文教大明清
【新潟】帝京長岡 4－1 【広島】広島文教
【岩手】専大北上 0－2 【大阪】大商学園
【北海道】大谷室蘭 1－1（PK：5－4） 【愛知】聖カピタニオ
【福井】工大福井 6－1 【京都】京都精華
【群馬】健大高崎 0－6 【徳島】鳴門渦潮
【静岡】常葉大橘 1－1（PK：5－6） 【長崎】鎭西学院
【大阪】大阪学芸 3－0 【宮城】常盤木学園
■2回戦対戦カード
【兵庫】日ノ本学園 vs 【東京】十文字
【静岡】藤枝順心 vs 【神奈川】星槎国際湘南
【福岡】東海大福岡 vs 【新潟】開志JSC
【兵庫】神戸弘陵 vs 【東京】修徳
【鹿児島】神村学園 vs 【新潟】帝京長岡
【大阪】大商学園 vs 【北海道】大谷室蘭
【福井】工大福井 vs 【群馬】健大高崎
【長崎】鎭西学院 vs 【大阪】大阪学芸