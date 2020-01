第98回全国高校サッカー選手権大会の3回戦が各地で行われ、準々決勝に進出する8校が出そろった。

國學院久我山(東京B)と昌平(埼玉)の一戦は、互いに攻め込むもゴールが生まれないまま後半アディショナルタイムへ。このままPK戦突入かと思われた81分、昌平は速攻からゴール前に侵入すると、篠田大輝(1年)が左足でシュート。これがGKの頭上を越えると、クロスバーに直撃しゴールラインを割り、終了間際に先制点をマークした。この1点が決勝点となり1-0で昌平が勝利。同校史上初のベスト8進出を達成した。

神戸弘陵学園(兵庫)と対戦した帝京長岡(新潟)は46分に先制すると、晴山岬(FC町田ゼルビア内定)のゴールでリードは2点に。その後、3点目をマークすると、さらに晴山が2点を追加しハットトリックを達成。5-0の大勝で帝京長岡が3回戦を突破した。

前回大会王者の青森山田(青森)は富山第一(富山)と対戦。1年生MF松木玖生の2試合連続となる先制点を含む2得点など、4点を奪取。4-1で勝利を収め、大会連覇へ盤石の強さを見せている。

3回戦の結果は以下の通り。準々決勝は1月5日に行われる。

■3回戦

【東京B】國學院久我山 0-1 昌平【埼玉】

【新潟】帝京長岡 5-0 神戸弘陵学園【兵庫】

【静岡】静岡学園 2-0 今治東中等教育学校【愛媛】

【三重】四日市中央工 3-3(PK 4-3) 日章学園【宮崎】

【青森】青森山田 4-1 富山第一【富山】

【宮城】仙台育英 0-0(PK 9-8) 日大藤沢【神奈川】

【徳島】徳島市立 1-0 筑陽学園【福岡】

【石川】鵬学園 0-2 矢板中央【栃木】

■準々決勝(1月5日)

【青森】青森山田 vs 昌平【埼玉】

【新潟】帝京長岡 vs 仙台育英【宮城】

【徳島】徳島市立 vs 静岡学園【静岡】

【栃木】矢板中央 vs 四日市中央工【三重】