企画展「手塚治虫先生 生誕90周年記念チャリティー展示会」が、1月9日から3月17日まで、新潟・新潟市マンガの家にて開催される。

2018年11月に生誕90年を迎えた手塚治虫。本展では生誕90周年を記念し、90名のマンガ家が手塚のキャラクターを描いた色紙を展示する。出展作家には、植田まさし、御茶漬海苔、坂田靖子、高野文子、竹宮惠子、田中圭一、ちばてつや、弘兼憲史、皆川亮二といった顔ぶれが名を連ねた。

「手塚治虫先生 生誕90周年記念チャリティー展示会」

会期：2020年1月9日（木）～2020年3月17日（火）

時間：11:00～19:00

会場：新潟県 新潟市マンガの家

休館日：毎週水曜日

料金：無料

出展作家

水野英子、花村えい子、青池保子、竹宮惠子、中山星香、姫木薫理、いまいかおる、竹本泉、諏訪緑、高城可奈、岩崎陽子、本庄敬、とやまみーや、木村直巳、森江真子、山田ゴロ、栗栖直也、中山蛙、宇海冬香、藤田和子、一ノ瀬善正、夢野一子、永野のりこ、秋乃茉莉、福島おりね、いご昭二、田中圭一、はやせ淳、いがらしゆみこ、皆川亮二、月岡貞夫、里中満智子、坂田靖子、わたなべまさこ、池田さとみ、岡田純子、おがたたかはる、弘兼憲史、真崎春望、植田まさし、木崎アオコ、永行古林、三浦みつる、てふや食堂、宮脇明子、寺館和子、小河原智子、岸田尚、ウノ・カマキリ、藤井龍二、柳生柳、バロン吉元、川端新、zen9、ココア、斗田めぐみ、菅ナオコ、メソポ田宮文明、ビッグ錠、都留泰作、御茶漬海苔、ちばてつや、忠津陽子、風間宏子、松藤純子、大石容子、波津彬子、阿部ゆたか、ねもと章子、伊藤かこ、碧ゆかこ、宗美智子、東堂洸子、黒川あづさ、山根青鬼、一本木蛮、麻宮騎亜、内田美奈子、流水りんこ、文月今日子、湯浅みな、山田うさこ、高野文子、辻下浩二、冬木るりか、さちみりほ、佐佐木あつし、クミタ・リュウ、西田淑子、今市子、樹村みのり