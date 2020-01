第98回全国高校サッカー選手権大会の2回戦が2日、各地で行なわれた。

大会連覇を目指す青森山田(青森)は米子北(鳥取)と対戦した。36分に松木玖生がヘディングで先制点を挙げると、後半には浦和レッズ入団内定の主将・武田英寿が追加点をマーク。その後3点を追加すると、試合終了間際には武田がこの日2点目となるPKを決めて6-0で勝利を収めた。

1回戦で6得点を奪って勝利した静岡学園(静岡)は丸岡(福井)と対戦。2得点の小山尚紀、岩本悠輝が前戦に続きゴールを奪い、3-0と快勝で3回戦進出を決めた。

3年ぶりの選手権出場となった市立船橋(千葉)は日章学園(宮崎)と対戦し、PK戦の末に敗退。前回大会ベスト4の尚志(福島)も徳島市立(徳島)にPK戦で敗れている。

2回戦の結果は以下の通り。2回戦は1月3日に行われる。

■2回戦(1月2日)

【青森】青森山田 6-0 米子北【鳥取】

【埼玉】昌平 2-0 興國【大阪】

【兵庫】神戸弘陵 3-2 明秀日立【茨城】

【神奈川】日大藤沢 3-1 広島皆実【広島】

【滋賀】 草津東 1-2 筑陽学園【福岡】

【福井】丸岡 0-3 静岡学園【静岡】

【石川】鵬学園 1-1(PK 4-3) 京都橘【京都】

【宮崎】日章学園 0-0(PK 7-6) 市立船橋【千葉】

【新潟】帝京長岡 3-0 熊本国府【熊本】

【福島】尚志 0-0(3-4) 徳島市立【徳島】

【山形】山形中央 0-2 今治東中等教育学校【愛媛】

【富山】富山第一 1-0 神村学園【鹿児島】

【岩手】専修大北上 0-0(5-6) 國學院久我山【東京B】

【宮城】仙台育英 1-0 高川学園【山口】

【栃木】矢板中央 2-1 大手前高松【香川】

【長野】松本国際 1-2 四日市中央工【三重】

■3回戦(1月3日)

【青森】青森山田 vs 富山第一【富山】

【東京B】國學院久我山 vs 昌平【埼玉】

【新潟】帝京長岡 vs 神戸弘陵【兵庫】

【宮城】仙台育英 vs 日大藤沢【神奈川】

【徳島】徳島市立 vs 筑陽学園【福岡】

【静岡】静岡学園 vs 今治東中等教育学校【愛媛】

【石川】鵬学園 vs 矢板中央【栃木】

【三重】四日市中央工 vs 日章学園【宮崎】