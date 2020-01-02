第98回全国高校サッカー選手権大会の2回戦が2日、各地で行なわれた。
大会連覇を目指す青森山田（青森）は米子北（鳥取）と対戦した。36分に松木玖生がヘディングで先制点を挙げると、後半には浦和レッズ入団内定の主将・武田英寿が追加点をマーク。その後3点を追加すると、試合終了間際には武田がこの日2点目となるPKを決めて6－0で勝利を収めた。
1回戦で6得点を奪って勝利した静岡学園（静岡）は丸岡（福井）と対戦。2得点の小山尚紀、岩本悠輝が前戦に続きゴールを奪い、3－0と快勝で3回戦進出を決めた。
3年ぶりの選手権出場となった市立船橋（千葉）は日章学園（宮崎）と対戦し、PK戦の末に敗退。前回大会ベスト4の尚志（福島）も徳島市立（徳島）にPK戦で敗れている。
2回戦の結果は以下の通り。2回戦は1月3日に行われる。
■2回戦（1月2日）
【青森】青森山田 6－0 米子北【鳥取】
【埼玉】昌平 2－0 興國【大阪】
【兵庫】神戸弘陵 3－2 明秀日立【茨城】
【神奈川】日大藤沢 3－1 広島皆実【広島】
【滋賀】 草津東 1－2 筑陽学園【福岡】
【福井】丸岡 0－3 静岡学園【静岡】
【石川】鵬学園 1－1（PK 4－3） 京都橘【京都】
【宮崎】日章学園 0－0（PK 7－6） 市立船橋【千葉】
【新潟】帝京長岡 3－0 熊本国府【熊本】
【福島】尚志 0－0（3－4） 徳島市立【徳島】
【山形】山形中央 0－2 今治東中等教育学校【愛媛】
【富山】富山第一 1－0 神村学園【鹿児島】
【岩手】専修大北上 0－0（5－6） 國學院久我山【東京B】
【宮城】仙台育英 1－0 高川学園【山口】
【栃木】矢板中央 2－1 大手前高松【香川】
【長野】松本国際 1－2 四日市中央工【三重】
■3回戦（1月3日）
【青森】青森山田 vs 富山第一【富山】
【東京B】國學院久我山 vs 昌平【埼玉】
【新潟】帝京長岡 vs 神戸弘陵【兵庫】
【宮城】仙台育英 vs 日大藤沢【神奈川】
【徳島】徳島市立 vs 筑陽学園【福岡】
【静岡】静岡学園 vs 今治東中等教育学校【愛媛】
【石川】鵬学園 vs 矢板中央【栃木】
【三重】四日市中央工 vs 日章学園【宮崎】