日本サッカー協会（JFA）は2日、AFC U－23選手権2020に臨む日本代表の背番号を発表した。
U－23日本代表はカタール、サウジアラビア、シリアと同居するグループBに所属。9日にU－23サウジアラビア代表と対戦する。今大会で唯一の海外組となったハート・オブ・ミドロシアン（ハーツ）のMF食野亮太郎が10番、川崎フロンターレの田中碧が8番、鹿島アントラーズの上田綺世が13番を背負うこととなった。
発表された背番号は以下の通り。
■U－23日本代表メンバー
▼GK
1. 小島亨介（アルビレックス新潟）
12. 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
23. 谷晃生（ガンバ大阪）
▼DF
2. 立田悠悟（清水エスパルス）
3. 渡辺剛（FC東京）
15. 岡崎慎（FC東京）
17. 町田浩樹（鹿島アントラーズ）
20. 古賀太陽（柏レイソル）
22. 橋岡大樹（浦和レッズ）
▼MF
4. 菅大輝（北海道コンサドーレ札幌）
5. 杉岡大暉（湘南ベルマーレ）
6. 斉藤未月（湘南ベルマーレ）
7. 田中駿汰（大阪体育大学）
8. 田中碧（川崎フロンターレ）
10. 食野亮太郎（ハート・オブ・ミドロシアン）
11. 遠藤渓太（横浜F・マリノス）
14. 森島司（サンフレッチェ広島）
16. 相馬勇紀（鹿島アントラーズ）
18. 田川亨介（FC東京）
19. 旗手怜央（順天堂大学）
21. 松本泰志（サンフレッチェ広島）
▼FW
9. 小川航基（水戸ホーリーホック）
13. 上田綺世（鹿島アントラーズ）
U－23日本代表は2日に大会が行われるタイに向けて出発した。