SKE48カウントダウン公演に松井珠理奈がサプライズ登場【写真10点】

SKE48が、12月31日(火)に名古屋のSKE48劇場にて、「SKE48カウントダウン公演2019→2020」を開催した。公演には出演を発表されていなかった松井珠理奈がサプライズで登場し、メンバーとファンと一緒に2020年を迎えた。



2019年に発売した25thシングル「FRUSTRATION」でスタートしたカウントダウン公演。「12月のカンガルー」「強がり時計」と続き、2019年最後の曲は「キスだって左利き」。2019年の干支・亥年生まれの都築里佳と高畑結希(「高」は「はしごだか」が正式表記)が、イノシシのコスチュームでキュートなダンスを披露した。



そしてカウントダウン直前、キャプテン兼劇場支配人の斉藤真木子が「31人でお送りする予定でしたが、この人が急遽来てくれることになりました!」と呼び込み、一足早い「Happy New Year!」の声とともに松井珠理奈が登場した。



松井は「みんなと一緒に(新年の)お祝いをしたくて名古屋に帰ってきました! 今年はファンの方はもちろん、改めてメンバーに支えてもらった1年でした。本当にありがとうございました」と感謝の気持ちを語り、会場から大きな拍手で迎えられた。



メンバーと会場が一緒になってのカウントダウン後には、全員が色とりどりの法被を羽織り、松井の「2020年盛り上がっていきましょう!」との掛け声で「涙サプライズ」をパフォーマンス。松井はこの1曲のみの出演となったが、2020年の幕開けに元気な笑顔を見せた。







続けて1月15日に発売となる26thシングル「ソーユートコあるよね?」を披露。テレビ番組出演のため不在の須田亜香里に代わり、古畑奈和がセンターを務めた。



「Nice to meet you!」では今年の年女となった青木詩織、古畑奈和、鎌田菜月、谷真理佳がネズミのコスチュームで登場。「バンザイVenus」を全員でにぎやかに披露後、斉藤から「2020年早々にいいおしらせがあります」と3月14日に開催の「KeyHolder Special SUPERLIVE2020」への出演と、「SKE48 47都道府県全国ツアー“令和元年再開” ~機は熟しすぎた!?~」の徳島、京都、和歌山公演の追加が発表された。



最後は春に卒業を控えた高柳明音が「残り3ヶ月ですが、楽しみたいと思うし、これからもみんなと一緒にSKE48を盛り上げていきたいと思います。皆さん声出せますか?」と客席を盛り上げ、「それでは今年も!」「1!2!3!4! ヨロシク!」と2020年を明るく幕開けした。





▽SKE48 カウントダウン公演2019→2020

【セットリスト】

- overture

M. 01 FRUSTRATION

M. 02 12月のカンガルー

M. 03 強がり時計

M. 04 キスだって左利き

カウントダウン

M. 05 涙サプライズ

M. 06 ソーユートコあるよね?

M. 07 あうんのキス

M. 08 キスポジション

M. 09 Nice to meet you!

M. 10 バンザイ Venus

M. 11 1!2!3!4! ヨロシク!



▽SKE48 47都道府県全国ツアー“令和元年再開” ~機は熟しすぎた!?~

<宮崎公演>2月23日(日)宮崎市民文化ホール

<大分公演>2月24日(月/祝)iichiko グランシアタ

<熊本公演>3月1日(日)市民会館シアーズホーム夢ホール(熊本市民会館)

<徳島公演>4月25日(土)鳴門市文化会館

<京都公演>5月5日(火/祝)ロームシアター京都 メインホール

<和歌山公演>5月6日(水/祝)和歌山県民文化会館 大ホール