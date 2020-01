向井太一がZepp公演アンコール「道」映像公開、2020年上半期スケジュールも

2019年10月から11月にかけて「ONE MAN TOUR 2019 -SAVAGE-」を開催し、自身最大規模となる全国6都市でのワンマンライブが大盛況となった向井太一が、「ONE MAN TOUR 2019 -SAVAGE-」Zepp Tokyo公演のアンコールにて披露した「道」のライブ映像を公開した。







「道」は日本テレビ系にて放送されていた箱根駅伝を舞台とするTVアニメ「風が強く吹いている」第2クールエンディングテーマのために書き下ろされた楽曲。



また、あわせて向井の新アーティストビジュアルも公開された。フォトグラファーは、ファッション雑誌やルックブックの撮影のほか、以前より2ndアルバム『PURE』やEP『27』のジャケット写真を手掛けた写真家・井崎竜太朗が担当している。



さらに、2020年上半期のスケジュールも発表。向井のオフィシャルインスタグラムではストーリーズにティザームービーも公開されている。発表された2020年のリリースやイベントなどの詳しい情報は追ってアナウンスされる。





<ツアー情報>



ASIA TOUR 2020 in China

2020年3月18日(水)広州 MAO Livehouse

2020年3月19日(木)深圳 B10现场

2020年3月21日(土)成都 楽空間

2020年3月22日(日)上海 MODERNSKY LAB



チケット情報

成都公演プレイガイド:秀动 https://www.showstart.com

その他公演:後日発表



ASIA TOUR 2020 in Taiwan

2020年4月3日(金) 台北 THE WALL



チケット情報

後日発表



・Official Web Site http://taichimukai.com/

・Official Instagram https://www.instagram.com/taichi313/

・Official Twitter https://twitter.com/TAICHI313