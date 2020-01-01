◆ 村上雅則のメジャーデビューから半世紀以上…



日本時間の12月31日、大みそかの日本野球界に海の向こうから朗報が舞い込んできた。



ナショナル・リーグ中地区所属のシンシナティ・レッズが、西武から海外FA権を行使してメジャー挑戦を目指していた秋山翔吾と契約合意に至ったとの報道。レッズと言えば、これまでに日本人選手がプレーしていない唯一のMLB球団としても知られている。ということは、秋山がこのまま無事にメジャーデビューを果たせば、日本人プレイヤーによるメジャー全球団制覇が叶う。



1964年、村上雅則がアジア人として初めてメジャーデビューを果たしてから56年……。全球団制覇にリーチがかかってからは少し時間を要したが、ついにその時は目前に近づいて来ている。



今回は、そんな歴史的瞬間を迎える前に、これまでにメジャーデビューを果たした日本人選手がいつ、どの球団でプレーしたのかを以下にまとめてみた。





◆ MLB・球団別の在籍した日本人選手



【アメリカン・リーグ】



＜東地区＞

▼ ニューヨーク・ヤンキース

伊良部秀輝（1997～1999）

松井秀喜（2003～2009）

井川 慶（2007～2011）

黒田博樹（2012～2014）

五十嵐亮太（2012）

イチロー（2012～2014）

田中将大（2014～）





▼ ボストン・レッドソックス

大家友和（1999～2001）

野茂英雄（2001）

松坂大輔（2007～2012）

岡島秀樹（2007～2011）

斎藤 隆（2009）

田沢純一（2009～2016）

上原浩治（2013～2016）





▼ トロント・ブルージェイズ

大家友和（2007）

五十嵐亮太（2012）

川崎宗則（2013～2015）

青木宣親（2017）

山口 俊（2020～）





▼ ボルティモア・オリオールズ

上原浩治（2009～2011）

和田 毅（2012～2013）





▼ タンパベイ・レイズ

野茂英雄（2005）

岩村明憲（2007～2009）

松井秀喜（2012）

筒香嘉智（2020～）







＜中地区＞

▼ デトロイト・タイガース

木田優夫（1999～2000）

野茂英雄（2000）





▼ ミネソタ・ツインズ

西岡 剛（2011～2012）





▼ シカゴ・ホワイトソックス

高津臣吾（2004～2005）

井口資仁（2005～2007）

福留孝介（2012）





▼ クリーブランド・インディアンス

多田野数人（2004～2005）

小林雅英（2008～2009）

大家友和（2009）

福留孝介（2011）

村田 透（2015～2016）





▼ カンザスシティ・ロイヤルズ

マック鈴木（1999～2001途、2002）

薮田安彦（2008～2009）

野茂英雄（2008）

青木宣親（2014）







＜西地区＞

▼ オークランド・アスレチックス

藪 恵壹（2005）

岩村明憲（2010）

松井秀喜（2011）

中島裕之（2013～2014）





▼ ロサンゼルス・エンゼルス

長谷川滋利（1997～2001）

松井秀喜（2010）

高橋尚成（2011～2012）

大谷翔平（2018年～）

田沢純一（2018）





▼ シアトル・マリナーズ

マック鈴木（1996年～1999）

佐々木主浩（2000～2003）

イチロー（2001年～2012、2018～2019）

長谷川滋利（2002～2005）

木田優夫（2004～2005）

城島健司（2006～2009）

岩隈久志（2012～2018）

川崎宗則（2012）

青木宣親（2016）

菊池雄星（2019～）





▼ テキサス・レンジャーズ

伊良部秀輝（2002）

大塚晶則（2006～2007）

福盛和男（2008）

建山義紀（2011～2012）

上原浩治（2012）

ダルビッシュ有（2012～2017）

藤川球児（2015）





▼ ヒューストン・アストロズ

松井稼頭央（2008～2010）

青木宣親（2017）







【ナショナル・リーグ】



＜東地区＞

▼ アトランタ・ブレーブス

川上憲伸（2009～2011）

斎藤 隆（2010）





▼ ワシントン・ナショナルズ

伊良部秀輝（2000～2001）

吉井理人（2001～2002）

大家友和（2001～2005）





▼ フィラデルフィア・フィリーズ

井口資仁（2007～2008）

田口 壮（2008）





▼ マイアミ・マーリンズ

イチロー（2015～2017）

田沢純一（2017～2018）





▼ ニューヨーク・メッツ

柏田貴史（1997）

野茂英雄（1998）

吉井理人（1998～1999）

小宮山悟（2002）

新庄剛志（2001～2003）

松井稼頭央（2004～2006）

石井一久（2005）

高津臣吾（2005）

高橋尚成（2010）

五十嵐亮太（2010～2011）

松坂大輔（2013～2014）

青木宣親（2017）







＜中地区＞

▼ セントルイス・カージナルス

田口 壮（2002～2007）





▼ シンシナティ・レッズ

秋山翔吾（2020～）





▼ ピッツバーグ・パイレーツ

桑田真澄（2007）

岩村明憲（2010）

高橋尚成（2012）





▼ シカゴ・カブス

福留孝介（2008～2011）

田口 壮（2009）

藤川球児（2013～2014）

高橋尚成（2013）

和田 毅（2014～2015）

川崎宗則（2016）

上原浩治（2017）

ダルビッシュ有（2018～）





▼ ミルウォーキー・ブリュワーズ

野茂英雄（1999）

マック鈴木（2001）

野村貴仁（2002）

大家友和（2005～2006）

斎藤 隆（2011）

青木宣親（2012～2013）







＜西地区＞

▼ アリゾナ・ダイヤモンドバックス

斎藤 隆（2012）

平野佳寿（2018～）





▼ サンフランシスコ・ジャイアンツ

村上雅則（1964～1965）

新庄剛志（2002）

藪 恵壹（2008）

田中賢介（2013）

青木宣親（2015）





▼ ロサンゼルス・ドジャース

野茂英雄（1995～1998、2002～2004）

石井一久（2002～2004）

木田優夫（2003～004）

中村紀洋（2005）

斎藤隆（2006～2008）

黒田博樹（2008～2011）

前田健太（2016～）

ダルビッシュ有（2017）





▼ コロラド・ロッキーズ

吉井理人（2000）

マック鈴木（2001）

松井稼頭央（2006～2007）





▼ サンディエゴ・パドレス

大塚晶則（2004～2005）

井口資仁（2008）

牧田和久（2018）





