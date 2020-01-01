◆ 村上雅則のメジャーデビューから半世紀以上…
日本時間の12月31日、大みそかの日本野球界に海の向こうから朗報が舞い込んできた。
ナショナル・リーグ中地区所属のシンシナティ・レッズが、西武から海外FA権を行使してメジャー挑戦を目指していた秋山翔吾と契約合意に至ったとの報道。レッズと言えば、これまでに日本人選手がプレーしていない唯一のMLB球団としても知られている。ということは、秋山がこのまま無事にメジャーデビューを果たせば、日本人プレイヤーによるメジャー全球団制覇が叶う。
1964年、村上雅則がアジア人として初めてメジャーデビューを果たしてから56年……。全球団制覇にリーチがかかってからは少し時間を要したが、ついにその時は目前に近づいて来ている。
今回は、そんな歴史的瞬間を迎える前に、これまでにメジャーデビューを果たした日本人選手がいつ、どの球団でプレーしたのかを以下にまとめてみた。
◆ MLB・球団別の在籍した日本人選手
【アメリカン・リーグ】
＜東地区＞
▼ ニューヨーク・ヤンキース
伊良部秀輝（1997～1999）
松井秀喜（2003～2009）
井川 慶（2007～2011）
黒田博樹（2012～2014）
五十嵐亮太（2012）
イチロー（2012～2014）
田中将大（2014～）
▼ ボストン・レッドソックス
大家友和（1999～2001）
野茂英雄（2001）
松坂大輔（2007～2012）
岡島秀樹（2007～2011）
斎藤 隆（2009）
田沢純一（2009～2016）
上原浩治（2013～2016）
▼ トロント・ブルージェイズ
大家友和（2007）
五十嵐亮太（2012）
川崎宗則（2013～2015）
青木宣親（2017）
山口 俊（2020～）
▼ ボルティモア・オリオールズ
上原浩治（2009～2011）
和田 毅（2012～2013）
▼ タンパベイ・レイズ
野茂英雄（2005）
岩村明憲（2007～2009）
松井秀喜（2012）
筒香嘉智（2020～）
＜中地区＞
▼ デトロイト・タイガース
木田優夫（1999～2000）
野茂英雄（2000）
▼ ミネソタ・ツインズ
西岡 剛（2011～2012）
▼ シカゴ・ホワイトソックス
高津臣吾（2004～2005）
井口資仁（2005～2007）
福留孝介（2012）
▼ クリーブランド・インディアンス
多田野数人（2004～2005）
小林雅英（2008～2009）
大家友和（2009）
福留孝介（2011）
村田 透（2015～2016）
▼ カンザスシティ・ロイヤルズ
マック鈴木（1999～2001途、2002）
薮田安彦（2008～2009）
野茂英雄（2008）
青木宣親（2014）
＜西地区＞
▼ オークランド・アスレチックス
藪 恵壹（2005）
岩村明憲（2010）
松井秀喜（2011）
中島裕之（2013～2014）
▼ ロサンゼルス・エンゼルス
長谷川滋利（1997～2001）
松井秀喜（2010）
高橋尚成（2011～2012）
大谷翔平（2018年～）
田沢純一（2018）
▼ シアトル・マリナーズ
マック鈴木（1996年～1999）
佐々木主浩（2000～2003）
イチロー（2001年～2012、2018～2019）
長谷川滋利（2002～2005）
木田優夫（2004～2005）
城島健司（2006～2009）
岩隈久志（2012～2018）
川崎宗則（2012）
青木宣親（2016）
菊池雄星（2019～）
▼ テキサス・レンジャーズ
伊良部秀輝（2002）
大塚晶則（2006～2007）
福盛和男（2008）
建山義紀（2011～2012）
上原浩治（2012）
ダルビッシュ有（2012～2017）
藤川球児（2015）
▼ ヒューストン・アストロズ
松井稼頭央（2008～2010）
青木宣親（2017）
【ナショナル・リーグ】
＜東地区＞
▼ アトランタ・ブレーブス
川上憲伸（2009～2011）
斎藤 隆（2010）
▼ ワシントン・ナショナルズ
伊良部秀輝（2000～2001）
吉井理人（2001～2002）
大家友和（2001～2005）
▼ フィラデルフィア・フィリーズ
井口資仁（2007～2008）
田口 壮（2008）
▼ マイアミ・マーリンズ
イチロー（2015～2017）
田沢純一（2017～2018）
▼ ニューヨーク・メッツ
柏田貴史（1997）
野茂英雄（1998）
吉井理人（1998～1999）
小宮山悟（2002）
新庄剛志（2001～2003）
松井稼頭央（2004～2006）
石井一久（2005）
高津臣吾（2005）
高橋尚成（2010）
五十嵐亮太（2010～2011）
松坂大輔（2013～2014）
青木宣親（2017）
＜中地区＞
▼ セントルイス・カージナルス
田口 壮（2002～2007）
▼ シンシナティ・レッズ
秋山翔吾（2020～）
▼ ピッツバーグ・パイレーツ
桑田真澄（2007）
岩村明憲（2010）
高橋尚成（2012）
▼ シカゴ・カブス
福留孝介（2008～2011）
田口 壮（2009）
藤川球児（2013～2014）
高橋尚成（2013）
和田 毅（2014～2015）
川崎宗則（2016）
上原浩治（2017）
ダルビッシュ有（2018～）
▼ ミルウォーキー・ブリュワーズ
野茂英雄（1999）
マック鈴木（2001）
野村貴仁（2002）
大家友和（2005～2006）
斎藤 隆（2011）
青木宣親（2012～2013）
＜西地区＞
▼ アリゾナ・ダイヤモンドバックス
斎藤 隆（2012）
平野佳寿（2018～）
▼ サンフランシスコ・ジャイアンツ
村上雅則（1964～1965）
新庄剛志（2002）
藪 恵壹（2008）
田中賢介（2013）
青木宣親（2015）
▼ ロサンゼルス・ドジャース
野茂英雄（1995～1998、2002～2004）
石井一久（2002～2004）
木田優夫（2003～004）
中村紀洋（2005）
斎藤隆（2006～2008）
黒田博樹（2008～2011）
前田健太（2016～）
ダルビッシュ有（2017）
▼ コロラド・ロッキーズ
吉井理人（2000）
マック鈴木（2001）
松井稼頭央（2006～2007）
▼ サンディエゴ・パドレス
大塚晶則（2004～2005）
井口資仁（2008）
牧田和久（2018）
◆ 村上雅則のメジャーデビューから半世紀以上…
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