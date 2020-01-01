浅井健一&THE INTERCHANGE KILLS、東名阪ツアーを開催

浅井健一&THE INTERCHANGE KILLSが、2020年6月に東名阪ツアーの開催を発表した。



これは、浅井自身が立ち上げたプライベートレーベル兼プロダクション「SEXY STONES RECORDS」の20周年を記念した第2弾の企画。先日、第1弾としてツアーの開催を発表していた。



また、浅井健一&THE INTERCHANGE KILLSの新しいアーティスト写真も公開された。今後も20周年に伴う企画が発表されていくとのこと。





SEXY STONES RECORDS 20th ANNIVERSARY「SMALL BIG TOUR」

2020年6月20日（土）大阪府 BananaHall

2020年6月21日（日）愛知県 名古屋CLUB QUATTRO

2020年6月27日（土）東京都 LIQUIDROOM



https://www.sexystones.com/live/



SEXY STONES RECORDS 20th ANNIVERSARY『KILLS CORE』

2020年2月8日（土）東京 渋谷WWW X



SEXY STONES RECORDS 20th ANNIVERSARY『KILLS MORE』

2020年3月14日（土）高崎 club FLEEZ

2020年3月15日（日）甲府 KAZOO HALL

2020年3月20日（金祝）小倉 FUSE

2020年3月21日（土）長崎 DRUM Be-7

2020年3月28日（土）岡山 IMAGE

2020年3月29日（日）京都 MUSE