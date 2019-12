「機動戦士ガンダム40周年プロジェクト」の一環である「ガンダム×KEN OKUYAMA DESIGN×LDH JAPAN“G40プロジェクト”」のスペシャルムービーが、YouTubeで公開された。

本プロジェクトでは、工業デザイナーの奥山清行率いるデザインスタジオ・KEN OKUYAMA DESIGNが、“工業製品として本気でガンダムを検証し、デザインしたらどうなるのか”をテーマにガンダムを設計。同ガンダムが登場するこのたびのスペシャルムービーでは、「ガンダム」の数々の名場面が、世界観や物語の再解釈を交えて展開されている。またエンディングパートでは、KEN OKUYAMA DESIGN によるモビルスーツデザインの原画と、テーマソングであるFANTASTICS from EXILE TRIBE「TO THE SKY」、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「SHOW YOU THE WAY」のマッチアップを楽しむことができる。

なお本プロジェクトで奥山がデザインしたガンダムのプラモデル「HG 1/144 ガンダムG40(Industrial Design Ver.)」は発売中。バンダイの通販サイト・ガンダムベースオンラインショップでは、4月発送分の申込みを受け付けている。

(c)創通・サンライズ