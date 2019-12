及川洸も出演決定！ 舞台『KING OF PRISM -Shiny Rose Stars-」メインビジュアル公開！

2020年2月20日(木)より上演される舞台「KING OF PRISM」第2弾、「KING OF PRISM Shiny Rose Stars」のメインビジュアルが公開、併せて新キャスト陣のキャラビジュアルもこうかいされた。さらに新キャストとして黒川冷役・及川洸の出演が決定した。





本作は、歌、ダンス、ジャンプなどのパフォーマンスで観客をどれだけ魅了できるかを競うプリズムショーに挑む男子プリズムスタァたちの成長と輝きを描いた、大ヒットアニメシリーズ『KING OF PRISM』の舞台化作品第2弾。脚本は引き続き、アニメ版の監督、脚本を務める青葉譲が続投し、アニメでは描かれていない、劇場版『KING OF PRISM PRIDE the HERO』(2017年)とTVアニメ『KING OF PRISM Shiny Seven Stars』(2019年)の間の物語を、舞台オリジナル新作エピソードで描いている。ストリートデュオ大会「KIDUNA climax」を舞台に、史上初の組み合わせとなる7組のデュオによる熱いストリートバトルが繰り広げられるという新作ストーリーはもちろんのこと、話題沸騰となったお風呂シーンは今作でも必見。楽曲面もパワーアップし、デュオ曲は全てオリジナル新曲、さらに20曲にも及ぶ舞台初披露曲を予定している。



今回公開となったメインビジュアルは、エーデルローズの7名が円陣を組む際の掛け声、「レディスパーキング」のポーズをした煌めきいっぱいのデザインになっており、後ろには敵対するシュワルツローズ、トッププリズムスタァOver The Rainbow、かつて三強と呼ばれた伝説のプリズムスタァらも集結。また、メインビジュアル公開に併せて、本作から舞台に参加となった如月ルヰ役の横田龍儀、池袋エィス役の小林竜之、黒川冷役の及川洸のキャラビジュアルも初披露。一体誰と誰がデュオを組むのか、そしてストリートデュオ大会で優勝するのはどのデュオになるのか、舞台でしか見ることのできない新たな展開に期待が膨らむビジュアルとなっている。



また、追加キャストで決定した及川洸が演じる黒川冷は、かつて聖や仁と共にプリズムキングの座を争ったこともある、ストリート系のレジェンド的存在だ。本作でスタァ達にどのような影響を与えるのか注目したい。



公演はTOKYO DOME CITY HALLにて、2020年2月20日(木)〜2020年3月1日(日)の全15公演。チケットは1月1日(水)10:00より一般発売を開始する。なお、今回も会場のお客様と一緒に楽しめる応援上演が実施される。プリズムスタァたちが魅せる、いまだかつてない熱いパフォーマンスに期待だ。





(C)T-ARTS / syn Sophia / エイベックス・ピクチャーズ /タツノコプロ /舞台「KING OF PRISM Shiny Rose Stars」製作委員会2020