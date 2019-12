舞台「KING OF PRISM -Shiny Rose Stars-」の追加キャストとして、黒川冷役を及川洸が務めることが明らかに。併せてメインビジュアルが公開された。

舞台「KING OF PRISM」の第2弾公演となる本作では、劇場版「KING OF PRISM -PRIDE the HERO-」とTVアニメ「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」の間にあたる新たなエピソードを展開。ストリートデュオ大会「KIDUNA climax」を舞台に、かつてない組み合わせの7組のデュオが、新曲とともに熱いストリートバトルを繰り広げる。メインビジュアルには、エーデルローズ生お決まりの掛け声である「レディスパーキング!」のポーズをとった一条シンら7人を中心に、舞台新キャストである横田龍儀扮する如月ルヰ、小林竜之扮する池袋エィス、及川扮する黒川冷を含めた登場キャラクターが集結した。

「KING OF PRISM -Shiny Rose Stars-」は東京・TOKYO DOME CITY HALLにて、2020年2月20日から3月1日まで全15公演を実施。チケットの一般販売は、明日1月1日10時に楽天チケット、チケットぴあ、イープラス、ローソンチケットにてスタートする。

舞台「KING OF PRISM -Shiny Rose Stars-」

日程:2020年2月20日(木)~3月1日(日)

会場:東京都 TOKYO DOME CITY HALL

スタッフ

脚本:青葉譲

演出:宇治川まさなり

音楽:石塚玲依

原作:T-ARTS、syn Sophia、エイベックス・ピクチャーズ、タツノコプロ

主催:舞台「KINGOFPRISM-ShinyRoseStars-」製作委員会2020

キャスト

一条シン:橋本祥平

神浜コウジ:小南光司

速水ヒロ:杉江大志

仁科カヅキ:大見拓土

太刀花ユキノジョウ:横井翔二郎

香賀美タイガ:長江崚行

十王院カケル:村上喜紀

鷹梁ミナト:五十嵐雅

西園寺レオ:星元裕月

涼野ユウ:廣野凌大

大和アレクサンダー:spi

高田馬場ジョージ:古谷大和

如月ルヰ:横田龍儀

池袋エィス役:小林竜之

氷室聖:栗田学武

法月仁:前内孝文

黒川冷:及川洸

アンサンブル:梅津大輝、佐藤一輝、竹井弘樹、松田健太郎、宮越大貴

(c)T-ARTS / syn Sophia / エイベックス・ピクチャーズ / タツノコプロ /舞台「KING OF PRISM -Shiny Rose Stars-」製作委員会2020