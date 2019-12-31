劇場版「『Fate/stay night [Heaven's Feel]』III.spring song」の最新予告編映像が、YouTubeにて公開された。
これは本日12月31日22時よりTOKYO MXほかで放送中の特別番組「Fate Project 大晦日TVスペシャル2019」内にて解禁されたもの。最新予告編は先日公開された特報第2弾に新規カットが追加された、93秒の映像に仕上がっている。映画は3月28日公開。
劇場版「Fate/stay night [Heaven's Feel]」III.spring song」
2020年3月28日（土）公開
スタッフ
原作：奈須きのこ／TYPE-MOON
キャラクター原案：武内崇
監督：須藤友徳
キャラクターデザイン：須藤友徳・碇谷敦・田畑壽之
脚本：桧山彬（ufotable）
美術監督：衛藤功二
撮影監督：寺尾優一
3D監督：西脇一樹
色彩設計：松岡美佳
編集：神野学
音楽：梶浦由記
制作プロデューサー：近藤光
アニメーション制作：ufotable
配給 ：アニプレックス
キャスト
衛宮士郎：杉山紀彰
間桐桜：下屋則子
セイバーオルタ：川澄綾子
遠坂凛：植田佳奈
イリヤスフィール・フォン・アインツベルン：門脇舞以
藤村大河：伊藤美紀
言峰綺礼：中田譲治
間桐臓硯：津嘉山正種
ライダー：浅川悠
真アサシン：稲田徹
(c)TYPE-MOON・ufotable・FSNPC