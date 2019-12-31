劇場版「『Fate/stay night [Heaven's Feel]』III.spring song」の最新予告編映像が、YouTubeにて公開された。

これは本日12月31日22時よりTOKYO MXほかで放送中の特別番組「Fate Project 大晦日TVスペシャル2019」内にて解禁されたもの。最新予告編は先日公開された特報第2弾に新規カットが追加された、93秒の映像に仕上がっている。映画は3月28日公開。

劇場版「Fate/stay night [Heaven's Feel]」III.spring song」

2020年3月28日（土）公開

スタッフ

原作：奈須きのこ／TYPE-MOON

キャラクター原案：武内崇

監督：須藤友徳

キャラクターデザイン：須藤友徳・碇谷敦・田畑壽之

脚本：桧山彬（ufotable）

美術監督：衛藤功二

撮影監督：寺尾優一

3D監督：西脇一樹

色彩設計：松岡美佳

編集：神野学

音楽：梶浦由記

制作プロデューサー：近藤光

アニメーション制作：ufotable

配給 ：アニプレックス

キャスト

衛宮士郎：杉山紀彰

間桐桜：下屋則子

セイバーオルタ：川澄綾子

遠坂凛：植田佳奈

イリヤスフィール・フォン・アインツベルン：門脇舞以

藤村大河：伊藤美紀

言峰綺礼：中田譲治

間桐臓硯：津嘉山正種

ライダー：浅川悠

真アサシン：稲田徹

(c)TYPE-MOON・ufotable・FSNPC