『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』Blu-ray&DVDシリーズとオリジナルサウンドトラックＣＤの発売が決定！

2020年1月9日(木)から放送開始される『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』のBlu-ray&DVDシリーズの発売が決定した。2020年3月18日(水)より全6巻にて発売される。



第1巻には『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』第1話と第2話が収録。Blu-ray&DVD共通特典には、完全新作スペシャルキャラクターソングCD①、イベントチケット優先販売申込券と豪華特典が盛りだくさん。映像特典はノンクレジットオープニング映像とエンディング映像となっている。

さらに、ジャケットイラストはキャラクターデザインの伊藤晋之描き下ろしと、ぜひ手元に置いておきたいパッケージ仕様となっている。



さらに第1巻と同日の3月18日(水)に、『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』オリジナルサウンドトラックも発売されることが決定。

本編のBGMだけでなく、本編で使用された各登場バンドの挿入歌TVeditも収録される。シングルCDに収録されている曲とはキャラクターの歌い分けが異なっている曲もあるとのことで、ぜひチェックしてみて欲しい。

さらに『SHOW BY ROCK!!ましゅまいれっしゅ!!』に登場するバンド「Mashumairesh!!」のメンバーがカラオケに行ったら何の曲を歌うのか!? というコンセプトの『ましゅましゅ!!がカラオケうたってみたCD』が2月19日(水)に発売されることも解禁された。



「Mashumairesh!!」が『SHOW BY ROCK!!』の名曲たちをどのように歌い上げるのか、楽しみにしていて欲しい。もしかしてカラオケに行くシーンがアニメの中にも・・・?



