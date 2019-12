“令和初の紅白”として大みそか午後7時15分から放送される「第70回NHK紅白歌合戦」。今年もNHKホール(東京都渋谷区)から生中継され、トップバッターは12月30日の「第61回 輝く!日本レコード大賞」で大賞を受賞した5人組の子供ユニット「Foorin(フーリン)」、大トリを人気グループ「嵐」が務める。うわさされていた4人組バンド「スピッツ」は出場せず、シンガー・ソングライターの米津玄師(よねづ・けんし)さんも「嵐」との対談VTRのみの登場となるが、米津さんが作詞・作曲した「NHK2020ソング『カイト』」は「嵐」の歌唱により初披露される予定だ。今夜の紅白の見どころを紹介する。

◇菅田将暉は米津玄師提供曲 LiSAが「鬼滅の刃OP曲… 竹内まりやも!

「第70回NHK紅白歌合戦」は、白組司会を「嵐」の櫻井翔さん、紅組司会を女優の綾瀬はるかさんが担当。総合司会は、3年連続となるお笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の内村光良さんが同局の和久田麻由子アナウンサーと共に務める。NHK総合ほかで12月31日午後7時15分~同11時45分に放送される(途中ニュースで中断あり)。

初出場組には前述の「Foorin」のほか、ダンス&ボーカルグループ「GENERATIONS from EXILE TRIBE」、アイドルグループ「日向坂46」、人気グループ「Kis-My-Ft2(キスマイフットツー)」などが名を連ね、俳優の菅田将暉さんは、米津さんが楽曲提供した「まちがいさがし」、歌手のLiSAさんはテレビアニメ「鬼滅の刃(きめつのやいば)」のオープニングテーマ「紅蓮華」で、紅白の初めてのステージを踏む。

タレントのビートたけしさんも“歌手”として初出場し、自身の下積み時代の思い出を歌った「浅草キッド」を披露。また、音楽ファンにとってはシンガー・ソングライターの竹内まりやさんの登場も楽しみなところだ。歌うのは2008年の連続テレビ小説(朝ドラ)「だんだん」の劇中歌で、2012年に竹内さんがセルフカバーした「いのちの歌」だ。

◇今年のYOSHIKIは「KISS」と合体! 氷川きよしを“悟空”野沢雅子が応援

コラボ・企画ステージ最大の目玉は、ロックバンド「X JAPAN」のYOSHIKIさんと米ロックバンド「KISS」の“合体”。YOSHIKIさんは昨年(2018年)、「YOSHIKI feat.HYDE」「YOSHIKI feat.サラ・ブライトマン」として紅組、白組同時出場を果たして話題となったが、今年は「YOSHIKI Feat. KISS」(通称・ヨシキッス)名義で「Rock And Roll All Nite -YOSHIKISS version.-」をパフォーマンスする。

歌手の天童よしみさんのステージには、モデルでミュージシャンのMattさんがピアノで参加。人気グループ「関ジャニ∞」のステージには、「ポケットモンスター(ポケモン)」シリーズの人気キャラクター「ピカチュウ」が20匹集結し、キュートにダンスする。氷川きよしさんのステージには「ドラゴンボール」の孫悟空役で知られる声優の野沢雅子さんが応援に駆けつける。そのほか「LIFE!~人生に捧げるコント~」「おげんさんといっしょ」「おしりたんてい」といった人気番組とのコラボ企画もある。

◇坂道合同ステージにウッチャン ユーミン「ノーサイド」をテレビ初歌唱

今年もスペシャルステージが目白押しだ。今年7月に死去した「ジャニーズ事務所」のジャニー喜多川さんに「届け!」とジャニーズJr. がパフォーマンスを披露。「『夢を歌おう』特別企画 Disney Cinema Medley 2019」と題して、中元みずきさん、ダイアモンド・ユカイさん、中村倫也さん&木下晴香さんが「アナと雪の女王2」「トイ・ストーリー4」「アラジン」といった2019年に大ヒットしたディズニー映画の楽曲を歌う。

また、アイドルグループ「乃木坂46」「欅坂46」「日向坂46」の坂道シリーズ3グループが、ステージ上で“シンクロ”するといい、総合司会の内村さんも「権之助坂46」として参戦。新海誠監督の新作劇場版アニメ「天気の子」の音楽を担当した人気ロックバンド「RADWIMPS(ラッドウインプス)」は、「天気の子 紅白スペシャル」ステージを展開する。

さらにラグビーワールドカップ2019日本大会でベスト8になり、世界中を沸かせた英雄、ラグビー日本代表の選手たちがスペシャルゲストとして出演。「ラグビー」といえば、“ユーミン”ことシンガー・ソングライターの松任谷由実さんが、35年前にラグビーをテーマに作った名曲「ノーサイド」をテレビ初歌唱する姿も見逃せない。

◇「第70回NHK紅白歌合戦」の曲順(敬称略)

Foorin「パプリカ -紅白スペシャルバージョン-」▽郷ひろみ「2億4千万の瞳 -エキゾチック “GO!GO!” ジャパン-▽aiko「花火」▽GENERATIONS「EXPerience Greatness」▽日向坂46「キュン」▽純烈「純烈のハッピーバースデー」▽ジャニーズJr.「Let’s Go to 2020 Tokyo」▽Hey! Say! JUMP「上を向いて歩こう ~令和スペシャルバージョン~」▽島津亜矢「糸」▽「夢を歌おう」特別企画 Disney Cinema Medley 2019▽Kis-My-Ft2「Everybody Go」▽天童よしみ「大阪恋時雨」▽AKB48「恋するフォーチュンクッキー~紅白世界選抜SP~」▽山内惠介「唇スカーレット」▽三浦大知「Blizzard」▽LiSA「紅蓮華」▽坂本冬美「祝い酒 ~祝!令和バージョン~」▽King Gnu「白日」▽丘みどり「紙の鶴」▽福山雅治「デビュー30周年直前SPメドレー」▽TWICE「Let's Dance Medley 2019」▽五木ひろし「VIVA・LA・VIDA!~生きてるっていいね!~」(以上前半)

Little Glee Monster「ECHO」▽DA PUMP「DA PUMP ~ONE TEAMメドレー~」▽Official髭男dism「Pretender」▽欅坂46「不協和音」▽水森かおり「高遠 さくら路 ~イリュージョンスペシャル~」▽King & Prince「King & Prince ~紅白スペシャルメドレー~」▽三山ひろし「望郷山河 ~第3回 けん玉世界記録への道~」▽「夢を歌おう」特別企画 YOSHIKI feat. KISS<YOSHIKISS>「Rock And Roll All Nite -YOSHIKISS version.-」▽椎名林檎「人生は夢だらけ~お願いガッテン篇~」▽AI美空ひばり「あれから」▽関ジャニ∞「関ジャニ∞ 前向きにきばってこーぜ!OSAKAメドレー」▽乃木坂46「シンクロニシティ」▽星野源「Same Thing」▽Perfume「FUSION - 紅白Ver.-」▽「夢を歌おう」特別企画 ビートたけし「浅草キッド」▽石川さゆり「津軽海峡・冬景色」▽RADWIMPS「天気の子 紅白スペシャル」▽Superfly「フレア」▽菅田将暉「まちがいさがし」▽竹内まりや×第70回紅白「未来へつなぐ命のメッセージ」特別企画 竹内まりや「いのちの歌」▽いきものがかり「風が吹いている」▽ゆず「紅白SPメドレー 2019-2020」▽NHK2020ソング嵐「カイト」▽「夢を歌おう」特別企画 松任谷由実「ノーサイド」▽氷川きよし 「紅白限界突破スペシャルメドレー」▽松田聖子「Seiko Best Single Medley」▽MISIA「アイノカタチメドレー」▽嵐「嵐×紅白 スペシャルメドレー」(以上後半)