「不登校」「彼女ができた」10代が選ぶ 2019年の鍵曲

10代向けのラジオ番組、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。12月30日(月)の放送テーマは『鍵曲グランプリ2019』。パーソナリティのとーやま校長が、リスナーにとって何かのきっかけになった1曲を、直接電話で聞いていきました。とーやま校長:今日は、生徒のキミの2019年を、曲を通して振り返る『鍵曲グランプリ2019』! 今年、キミにとって何かの鍵となった曲、2019年の自分的グランプリとなった曲を教えてもらう!◆Mrs. GREEN APPLE「僕のこと」クラスの環境があまり合わずストレスを感じていたとき、腹痛が起きて涙が止まらなくなりました。その日は模試があり登校しないといけなかったので母に車で送ってもらったのですが、そのときに車内で聴いたのがこの曲です。苦しくて誰も共感してくれないと思っていたときに、『ああ なんて素敵な日だ 幸せと思える今日も 夢破れ挫ける今日も』という歌詞が寄り添ってくれた気がしました。(15歳女性)とーやま校長:ミセス先生も嬉しいだろうな。その日はどうだったの?リスナー:この曲を聴いたら気持ちが治まって、その日は乗り切ることができました。とーやま校長:今、中3だよね。そこからの日々は?リスナー:やっぱりクラスの環境には合わなくて「学校に行きたくない」という日もあったんですけど、その度にこの曲を聴いて乗り越えて頑張ってきました。とーやま校長:うん! そのときに頑張って奮い立たせた気持ちを忘れないためにも、この曲をもう一度聴こうか?リスナー:はい。――ここで「僕のこと」をオンエア。このほかには、次のような鍵曲が紹介されました◆Eve「レーゾンデートル」クラスでは1人でいて、存在感が無いんじゃないかと思っていたときに、この曲を知りました。毎朝毎晩曲を聴き、通学路でも口ずさんでいたほどです。この曲を聴いたら、少しは前向きになれるようになりました。(13歳男性)◆日向坂46「キュン」中学2年生のときから好きな人がいます。その人と学校で話した日の帰り道に、この曲を聴いてテンションを上げていました。この曲を聴くと、その子への思いが増幅する気がします。いつか、その子といっしょに遊びに行きたいです。(16歳男性)◆AK-69「START IT AGAIN」サッカー部に所属しているのですが、ケガで半年間できませんでした。その間、YouTubeで音楽をずっと聴いていたらこの曲が流れました。『一度燃え尽きようとも 再起不能でも こいつの火は消えない』という歌詞が、そのときの自分の気持ちを描いているようで心に残りました。一度はサッカーを辞めようかと思ったのですが、思い留まることができた曲です。(17歳男性)◆[ALEXANDROS]「あまりにも素敵な夜だから」今年になって同じクラスになった友達と、ドロス先生の話で意気投合しました。そんなときにこの曲が発売され、毎日「この曲のここがいい!」という話をたくさんしました。友達との距離が、より近くなるきっかけになった曲です。(17歳男性)◆平手友梨奈(欅坂46)「角を曲がる」高校3年生です。僕は作詞の勉強がしたくて、進路に悩んでいました。そんなときにこの曲のMVが公開され、『周りの人間に決めつけられた 思い通りのイメージになりたくない』という歌詞が心に響きました。僕は進学校に通っていて、周りからは良い学校に進むように薦められたのですが、「自分の行きたい道に行こう」と思えた曲です。もう進路は決まっていて、4月からは本格的に音楽の勉強をします。(18歳男性)◆GReeeeN「キセキ」僕は2018年5月の途中から2019年6月まで、家庭の事情もあって不登校でした。7月からは先生の協力もあって復帰することができ、夏祭りのボランティアで出会った人と、付き合うこともできました。1年前の自分では想像ができないようなことで、この曲のようにキセキが起こった出来事です。(17歳男性)<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/