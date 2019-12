第98回全国高校サッカー選手権大会の1回戦が30日から31日にかけて各地で行なわれた。

開幕戦は國學院久我山(東京B)と前原(沖縄)が対戦。國學院久我山は山下貴之、山本航生がそろってハットトリックを達成すると、開幕戦での大会新記録となる計8得点をマーク。守っては前原を無得点に抑え、8-0で勝利を収めた。

一昨年度大会王者の前橋育英(群馬)は神村学園(鹿児島)と対戦した。互いにゴールを奪えずPK戦へと突入すると、神村学園がこれを制し2回戦進出。2大会ぶりの優勝を目指した前橋育英は初戦敗退となった。

また、今夏のインターハイ準優勝の富山第一(富山)はPK戦の末、立正大淞南(島根)に勝利し、2回戦進出を決めた。

1回戦の結果は以下の通り。2回戦は1月2日に行われる。

■1回戦(2019年12月30日、31日)

【富山】富山第一 2-2(PK 4-3) 立正大淞南【島根】

【群馬】前橋育英 0-0(PK 4-5) 神村学園【鹿児島】

【岩手】専修大北上 3-1 龍谷【佐賀】

【東京B】國學院久我山 8-0 前原【沖縄】※開幕戦

【秋田】秋田商 2-3 神戸弘陵学園【兵庫】

【茨城】明秀日立 1-0 高知【高知】

【宮城】仙台育英 1-1(PK 3-0) 五條【奈良】

【北海道】北海 0-1 高川学園【山口】

【東京A】東久留米総合 2-4 草津東【滋賀】

【愛知】愛工大名電 0-1 筑陽学園【福岡】

【福井】丸岡 3-2 長崎総合科学大附【長崎】

【静岡】静岡学園 6-0 岡山学芸館【岡山】

【栃木】矢板中央 2-2(PK 6-5) 大分【大分】

【岐阜】帝京大可児 0-1 大手前高松【香川】

【長野】松本国際 1-0 和歌山工【和歌山】

【山梨】日大明誠 1-3 四日市中央工【三重】

■2回戦(2020年1月2日)

【青森】青森山田 vs 米子北【鳥取】

【埼玉】昌平 vs 興國【大阪】

【新潟】帝京長岡 vs 熊本国府【熊本】

【神奈川】日大藤沢 vs 広島皆実【広島】

【福島】尚志 vs 徳島市立【徳島】

【山形】山形中央 vs 今治東中等教育学校【愛媛】

【石川】鵬学園 vs 京都橘【京都】

【宮崎】日章学園 vs 市立船橋【千葉】

【富山】富山第一 vs 神村学園【鹿児島】

【岩手】専修大北上 vs 國學院久我山【東京B】

【兵庫】神戸弘陵 vs 明秀日立【茨城】

【宮城】仙台育英 vs 高川学園【山口】

【滋賀】 草津東 vs 筑陽学園【福岡】

【福井】丸岡 vs 静岡学園【静岡】

【栃木】矢板中央 vs 大手前高松【香川】

【長野】松本国際 vs 四日市中央工【三重】