本日12月31日(月)にNHK総合ほかで放送される「第70回NHK紅白歌合戦」のリハーサルが、12月28日より東京・NHKホールで行われている。この記事では本日31日に行われたリハーサルよりGENERATIONS from EXILE TRIBE、ジャニーズJr.、スペシャルメドレー「Disney Cinema Medley 2019」などの様子をレポートする。

30日と31日は司会の内村光良、櫻井翔(嵐)、綾瀬はるかも加わり、実際の番組の流れ通りに歌唱や演出、セットチェンジを行うカメラリハーサルが実施されている。白組のトップバッターを務める郷ひろみはNHKホールのロビーを使いながら、さまざまなスポーツ選手に扮したダンサーと共に「2億4千万の瞳」を豪快に披露。aikoが美しい花火の映像をバックに代表曲の1つ「花火」を歌唱したあとは、GENERATIONS from EXILE TRIBEが「EXPerience Greatness」を華やかにパフォーマンスした。

日向坂46は「キュン」をキュートに踊り、純烈は「純烈のハッピーバースデー」で“チョキチョキダンス”を披露した。その後SixTONESやSnow Manら率いるジャニーズJr.が、東京2020オリンピックを楽しみにしていたというジャニー喜多川氏の思いを受け継いだ特別パフォーマンスを展開。嵐の松本潤による紹介から、ジャニー氏プロデュースの舞台で歌われてきた「Let's Go To Earth」「Let's Go to Tokyo」をきらびやかにパフォーマンスした。

ステージに8人横並びになったHey! Say! JUMPはリハーサルとはいえ、じっくり思いを込めるように坂本九の「上を向いて歩こう」を歌う。赤い着物を身にまとった島津亜矢は中島みゆきの「糸」を清塚信也が奏でるピアノの美しい音色に乗せて歌唱した。

ディズニー映画の主題歌のスペシャルメドレー「Disney Cinema Medley 2019」では中元みずきが「アナと雪の女王2」より「イントゥ・ジ・アンノウン~心のままに」を伸びやかに歌唱。ダイアモンド☆ユカイはKing & Princeの平野紫耀と高橋海人と一緒に「トイ・ストーリー4」の主題歌「君はともだち」を仲睦まじく披露し、中村倫也と木下晴香は「アラジン」の主題歌「ホール・ニュー・ワールド」をロマンティックに歌い上げた。

※高橋海人の「高」ははしご高が正式表記。

※ダイアモンド☆ユカイの☆は六芒星が正式表記。