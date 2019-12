令和最初の年に一番売れたフィギュアは？ 『2019年あみあみフィギュア年間ランキング』を発表!!

大網が運営するホビーショップ『あみあみ』の年間フィギュア販売ランキングが発表された。



フィギュアをはじめとするホビー全般の商品を幅広く取り扱っています『あみあみ』。 2019年に販売された商品の中から「フィギュア」に注目した『2019年あみあみフィギュア年間ランキング』が発表された。



年号が平成から令和に移ったこの1年間。アニメ・ゲーム・特撮など数多くのタイトル、そしてキャラクターが活躍した中で、注目を集めたフィギュアとは? ランキングに注目だ。







※ランキングは2019年1月1日から12月20日までの自社独自の販売データ(販売数・売上金額など)を元に構成しています。 ※ご紹介する製品はすでに完売のものも含まれております。予めご了承くださいませ。





購入したフィギュア・注目していたフィギュアはランキングされていたでしょうか? ここからは、一つ一つにクローズアップしていきます。





第1位:Fate/Grand Order アヴェンジャー/ジャンヌ・ダルク[オルタ] 1/7スケール完成品フィギュア



メーカー:アルター

原作名:Fate/Grand Order

発売時期:2019年10月

参考価格:2万9480円

(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT



第2位:千恋*万花 ムラサメ 1/7スケール完成品フィギュア



メーカー:ブロッコリー

原作名:千恋*万花

発売時期:2019年7月

参考価格:1万8700円

(C) 2016 YUZUSOFT / JUNOS inc.

※あみあみ限定特典、あみあみ限定パーツ付属あり

※画像は「あみあみ限定 表情パーツ」のものです



第3位:B-style コードギアス 反逆のルルーシュ C.C. バニーVer. 1/4スケール完成品フィギュア



メーカー:フリーイング

原作名:コードギアス

発売時期:2019年12月

参考価格:2万6400円

(C)SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design ©2006-2018 CLAMP・ST

※一部店舗のみの限定販売



第4位:NieR:Automata 2B(ヨルハ二号B型) DX版 完成品フィギュア



メーカー:スクウェア・エニックス

原作名:ニーア オートマタ

発売時期:2019年9月

参考価格:2万2880円

(C)2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.



第5位:G.E.M.シリーズ コードギアス 復活のルルーシュ C.C. パイロットスーツver. 完成品フィギュア



メーカー:メガハウス

原作名:コードギアス 復活のルルーシュ

発売時期:2019年10月

参考価格:1万3200円

(C)SUNRISE/PROJECT L-GEASS Character Design ©2006-2018 CLAMP・ST

※一部店舗のみの限定販売



第6位:ゼノブレイド2 ヒカリ 1/7スケール完成品フィギュア



メーカー:グッドスマイルカンパニー

原作名:Xenoblade2

発売時期:2019年3月

参考価格:2万166円

(C)2017 Nintendo / MONOLITHSOFT

※一部店舗のみの限定販売



第7位:デート・ア・ライブ 時崎狂三 ランジェリーVer. 1/7スケール完成品フィギュア



メーカー:アルファマックス

原作名:デート・ア・ライブ

発売時期:2019年6月

参考価格:1万5180円

(C)橘公司・つなこ

※あみあみ限定パーツ付属あり

※画像は「あみあみ限定 表情パーツ」のものです



第8位:SSSS.GRIDMAN 超合体超人 DXフルパワーグリッドマン



メーカー:グッドスマイルカンパニー

原作名:SSSS.GRIDMAN

発売時期:2019年5月

参考価格:1万6806円

(C)円谷プロ (C)2018 TRIGGER・雨宮哲/「GRIDMAN」製作委員会



第9位:figma Splatoon ガール DXエディション



メーカー:グッドスマイルカンパニー

原作名:Splatoon

発売時期:2019年5月

参考価格:1万3037円

(C) 2015 Nintendo © 2017 Nintendo



第10位:Fate/stay night セイバー 着物ドレスVer. 1/7スケール完成品フィギュア



メーカー:アルター

原作名:Fate/stay night

発売時期:2019年6月

参考価格:1万8480円

(C) TYPE-MOON



第11位:Fate/Grand Order アヴェンジャー/巌窟王 エドモン・ダンテス 1/8スケール完成品フィギュア



メーカー:amie×ALTAiR

原作名:Fate/Grand Order

発売時期:2019年5月

参考価格:1万4080円

(C) TYPE-MOON / FGO PROJECT

※一部店舗のみの限定販売



第12位:アルファオメガ Re:ゼロから始める異世界生活 エミリア 完成品フィギュア



メーカー:アルファオメガ

原作名:Re:ゼロから始める異世界生活

発売時期:2019年9月

参考価格:1万5180円

(C)長月達平・株式会社KADOKAWA刊/Re:ゼロから始める異世界生活製作委員会

※一部店舗のみの限定販売



第13位:劇場版デート・ア・ライブ 万由里ジャッジメント 時崎狂三 1/8スケール完成品フィギュア



メーカー:アルター

原作名:デート・ア・ライブ

発売時期:2019年12月

参考価格:1万9580円

(C) 2015 橘公司・つなこ/KADOKAWA/「劇場版デート・ア・ライブ」製作委員会



第14位:Fate/Grand Order セイバー/アルトリア・ペンドラゴン[オルタ] ドレスVer. 1/7スケール完成品フィギュア



メーカー:アルター

原作名:Fate/Grand Order

発売時期:2019年7月

参考価格:1万7380円

(C) TYPE-MOON / FGO PROJECT



第15位:BRING ARTS NieR:Automata ヨルハ 二号 B型 Version 2.0 アクションフィギュア



メーカー:スクウェア・エニックス

原作名:ニーア オートマタ

発売時期:2019年7月

参考価格:8580円

(C)2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.



第16位:転生したらスライムだった件 ミリム 1/7スケール完成品フィギュア



メーカー:With Fans!

原作名:転生したらスライムだった件

発売時期:2019年12月

参考価格:1万5074円

(C)川上泰樹・伏瀬・講談社/転スラ製作委員会 ®KODANSHA

※一部店舗のみの限定販売



第17位:S.H.Figuarts (真骨彫製法) 仮面ライダーオーズ タトバ コンボ 『仮面ライダーオーズ/OOO』



メーカー:BANDAI SPIRITS

原作名:仮面ライダーオーズ/OOO

発売時期:2019年8月

参考価格:6600円

(C)石森プロ・東映



第18位:S.H.Figuarts (真骨彫製法) 仮面ライダーキバ キバフォーム 『仮面ライダーキバ』



メーカー:BANDAI SPIRITS

原作名:仮面ライダーキバ

発売時期:2019年4月

参考価格:7700円

(C)石森プロ・東映



第19位:figma Fate/Grand Order セイバー/アルトリア・ペンドラゴン〔オルタ〕新宿ver.



メーカー:マックスファクトリー

原作名:Fate/Grand Order

発売時期:2019年7月

参考価格:7944円

(C) TYPE-MOON / FGO PROJECT



第20位:S.H.フィギュアーツ 仮面ライダージオウ



メーカー:BANDAI SPIRITS

原作名:仮面ライダージオウ

発売時期:2019年2月

参考価格:3300円

(C)2018 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映





