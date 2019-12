ラナ・デル・レイの「ゲット・フリー」はレディオヘッド「クリープ」の盗作だったのか？　田中宗一郎が分析

音楽評論家・田中宗一郎と映画・音楽ジャーナリストの宇野維正が旬なポップカルチャーの話題を縦横無尽に語りまくる、音楽カルチャー誌「Rolling Stone Japan」の人気連載「POP RULES THE WORLD」。



2019年9月25日発売号の対談では、ニュー・アルバム『ノーマン・ファッキング・ロックウェル!』が全米初登場3位につけ、海外の有力メディアから軒並み絶賛を受けているラナ・デル・レイに注目。2016年にリリースされた前作『ラスト・フォー・ライフ』収録曲である「ゲット・フリー」はレディオヘッド「クリープ」盗作ではないか? という騒動があったことに対し、田中が分析を加えている。



田中:ほら、前作の最後に入ってた「ゲット・フリー」って、レディオヘッドの「クリープ」の盗作騒ぎとかもあったじゃん。



宇野」確かにコード進行はほぼ同じでしたよね。



田中:I→III7→IV→IVmっていうね。でも、このトニックから三度の7thに行くとか、サブドミナントからサブドミナント・マイナーに行くっていうのは、50年代のロッカ・バラッドの定型なんですよ。で、前作『ラスト・フォー・ライフ』はそうした50年代のテイストをどの曲も意識的に使っていて。だから、例の盗作騒ぎも仕方ないっていうか。





Lana Del Rey - Get Free (Official Audio)







本誌での2人の会話は、彼女のアメリカ文化に対するオブセッションやその優れた批評性、ジャック・アントノフや長年のコラボレーターであるリック・ノウェルスのプロデュース・ワーク、そしてラナ・デル・レイとビリー・アイリッシュとの位相にまで話が及んでいる。



Edited by The Sign Magazine