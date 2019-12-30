麻生周一原作によるアニメ「斉木楠雄のΨ難 Ψ始動編」に出演する神谷浩史、小野大輔、島崎信長、松風雅也、野島健児、岩田光央の6名を写真家レスリー・キーが撮り下ろした特別写真が公開された。
Netflixオリジナルアニメとして、本日12月30日より全世界独占配信中の「斉木楠雄のΨ難 Ψ始動編」。マドンナやレディー・ガガをはじめ、浜崎あゆみ、安室奈美恵ら数々の著名人を撮影してきたレスリー・キーによる今回の写真は、コメディ色の強いアニメ本編とは異なり、声優陣6名がスーツに身を包んだクールな雰囲気の1枚となっている。なおNetflix Japan Animeの公式Twitterでは、本日から声優陣の写真を順次公開。2020年1月2日には神谷、小野、島崎の「斉木＆燃堂＆海藤ズッ友☆」写真がお披露目される予定だ。
アニメ「斉木楠雄のΨ難 Ψ始動編」
Netflixにて全6話全世界独占配信中
スタッフ
原作：麻生周一「斉木楠雄のΨ難」（集英社ジャンプコミックス刊）
監督：桜井弘明
キャラクターデザイン：音地正行
音楽：斉木ックラバー
アニメーション制作：EGG FIRM、J.C.STAFF
制作：小学館集英社プロダクション
キャスト
斉木楠雄：神谷浩史
燃堂力：小野大輔
海藤瞬：島崎信長
灰呂杵志：日野聡
鳥束零太：花江夏樹
照橋心美：茅野愛衣
夢原知予：田村ゆかり
目良千里：内田真礼
窪谷須亜蓮：細谷佳正
照橋信・六神通：前野智昭
斉木國春：岩田光央
斉木久留美：愛河里花子
斉木空助：野島健児
才虎芽斗吏：松風雅也
明智透真：梶裕貴
相卜命：喜多村英梨
梨歩田依舞：M・A・O
佐藤広：小野賢章
井口工：鳥海浩輔
鈴宮陽衣：東山奈央
ほか
※島崎信長の崎は立つ崎が正式表記。
(c)麻生周一／集英社・PK学園R