Koi原作によるアニメ「ご注文はうさぎですか?」シリーズの一挙放送が、12月31日12時30分よりニコニコ生放送にて実施される。

今回の一挙放送では、TVアニメ1期「ご注文はうさぎですか?」、2期「ご注文はうさぎですか??」に加え、劇場で上映された「ご注文はうさぎですか?? ~Dear My Sister~」を無料で視聴可能。さらに、一挙放送後の23時58分からは「『ご注文はうさぎですか?? ~Sing For You~』上映会&新年カウントダウン会場【ここだけはうさぎ年♪】」と題した配信枠を用意し、視聴者とともに年明けを迎えるという企画も実施される。なお同枠にて2020年1月1日0時から行われる、OVA「ご注文はうさぎですか?? ~Sing For You~」の上映会は有料となっているのでご注意を。