12月30日、第98回全国高校サッカー選手権大会が開幕する。今大会は放送局の日本テレビによる地上波放送に加え、インターネットライブ配信も実施。1回戦と準々決勝全試合が視聴可能となっている。放送日程は以下の通り。
※地上波 ＝ 日本テレビにて放送
※LIVE ＝ 日本テレビ『第98回全国高校サッカー選手権大会』公式ホームページにてライブ配信
■12月30日
14:00～15:50［地上波・LIVE］
【東京B】國學院久我山 vs 前原【沖縄】
■12月31日
14:05～15:55［地上波］
【東京A】東久留米総合 vs 草津東【滋賀】
【茨城】明秀日立 vs 高知【高知】
12:05～［LIVE］
【群馬】前橋育英 vs 神村学園【鹿児島】
【茨城】明秀日立 vs 高知【高知】
【宮城】仙台育英 vs 五條【奈良】
【東京A】東久留米総合 vs 草津東【滋賀】
【愛知】愛工大名電 vs 筑陽学園【福岡】
【静岡】静岡学園 vs 岡山学芸館【岡山】
【栃木】矢板中央 vs 大分【大分】
【山梨】日大明誠 vs 四日市中央工【三重】
14:05～［LIVE］
【富山】富山第一 vs 立正大淞南【島根】
【岩手】専大北上 vs 龍谷【佐賀】
【秋田】秋田商 vs 神戸弘陵【兵庫】
【北海道】北海 vs 高川学園【山口】
【福井】丸岡 vs 長崎総合科学大附【長崎】
【岐阜】帝京大可児 vs 大手前高松【香川】
【長野】松本国際 vs 和歌山工【和歌山】
以下、2回戦以降は随時更新予定。◆2回戦
■1月2日
14:05～15:55［地上波］
■1月3日
15:00～16:50［地上波］
■1月5日
12:00～13:50［地上波］
第1試合
12:05～［LIVE］
第1試合
14:05～15:55［地上波］
第2試合
14:05～［LIVE］
第2試合
■1月11日
12:00～16:20［地上波］
第1試合・第2試合
■1月13日
14:00～16:10［地上波］