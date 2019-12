12月30日、第98回全国高校サッカー選手権大会が開幕する。今大会は放送局の日本テレビによる地上波放送に加え、インターネットライブ配信も実施。1回戦と準々決勝全試合が視聴可能となっている。放送日程は以下の通り。

※地上波 = 日本テレビにて放送

※LIVE = 日本テレビ『第98回全国高校サッカー選手権大会』公式ホームページにてライブ配信

◆1回戦

■12月30日

14:00~15:50[地上波・LIVE]

【東京B】國學院久我山 vs 前原【沖縄】

■12月31日

14:05~15:55[地上波]

【東京A】東久留米総合 vs 草津東【滋賀】

【茨城】明秀日立 vs 高知【高知】

12:05~[LIVE]

【群馬】前橋育英 vs 神村学園【鹿児島】

【茨城】明秀日立 vs 高知【高知】

【宮城】仙台育英 vs 五條【奈良】

【東京A】東久留米総合 vs 草津東【滋賀】

【愛知】愛工大名電 vs 筑陽学園【福岡】

【静岡】静岡学園 vs 岡山学芸館【岡山】

【栃木】矢板中央 vs 大分【大分】

【山梨】日大明誠 vs 四日市中央工【三重】

14:05~[LIVE]

【富山】富山第一 vs 立正大淞南【島根】

【岩手】専大北上 vs 龍谷【佐賀】

【秋田】秋田商 vs 神戸弘陵【兵庫】

【北海道】北海 vs 高川学園【山口】

【福井】丸岡 vs 長崎総合科学大附【長崎】

【岐阜】帝京大可児 vs 大手前高松【香川】

【長野】松本国際 vs 和歌山工【和歌山】

以下、2回戦以降は随時更新予定。

◆2回戦

■1月2日

14:05~15:55[地上波]

◆3回戦

■1月3日

15:00~16:50[地上波]

◆準々決勝

■1月5日

12:00~13:50[地上波]

第1試合

12:05~[LIVE]

第1試合

14:05~15:55[地上波]

第2試合

14:05~[LIVE]

第2試合

◆準決勝

■1月11日

12:00~16:20[地上波]

第1試合・第2試合

◆決勝

■1月13日

14:00~16:10[地上波]