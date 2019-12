いよいよ最終回！ 木村拓哉「グランメゾン東京」クランクアップを振り返り「あんなに感情的になるなんて…」

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。12月29日(日)の放送では、リスナーから寄せられた、同日夜に最終回を迎える木村主演のドラマ「グランメゾン東京」(TBS系)にまつわるメッセージを紹介しました。<リスナーからのメッセージ>「『グランメゾン東京』に完全にハマりました! 木村さん演じる尾花夏樹がカッコイイです。勉強に集中できないくらい、ずっと気になっていることがあります。料理のシーンは,どうやって撮影しているのでしょうか? 鍋のなかに防水カメラを入れているのか? とか、いろいろな角度から透けて見えるのはどうやって撮っているのか? とか、とても気になるので教えてください!」(14歳 男性)このメッセージに木村は「簡単に言うと、今回のドラマ用に、縦にスパッと切断したフライパンや鍋を作って、鍋のなかが映せるようにしているんです。鍋底から撮影し、そこに料理人がソースをかけたり、ワインを注いだりするシーンがあって。あれは、強化ガラスの鍋を敷いて、下から狙って撮っています」と説明します。さらに「監督が取り入れた(手法の)なかで“これ、素敵だな”と思ったのは、4倍速で撮る映像。そうすると、スローモーションにもなるし、それを早回ししたら、スープがあっという間に煮詰まる感じとか、一瞬で視覚に飛び込んでくる。そういうやり方をいろいろと取り入れていて、料理シーンの撮影をしています」と明かします。また、料理の香りや味は視聴者に伝わらないだけに、「作品を観てくれているみなさんに、できるだけできあがりの色や艶、ディテールを伝えようと、みんなで共通認識を持って撮影に臨んだ」と言い、レンズや光の当て方など、さまざまな工夫が凝らされていたことを明かします。そして、14歳の男性リスナーに向けて「これで勉強に集中できるんじゃないかな? しっかり勉強してください!」とエールを送りました。<リスナーからのメッセージ>「『グランメゾン東京』を中2の息子と楽しく観ています。そんななか、ちょっと反抗期気味の息子に変化が! 何と、料理に興味を持ち、私の料理を手伝ってくれるようになりました。態度は、尾花夏樹のように少し“ツン”としていますが、材料を細かく刻んだり、盛り付けをしたり、最近はスーパーに一緒に行き、食材を真剣に見たりしています。1人で楽しむつもりだったドラマが、まさか息子とのコミュニケーションになるとは思っていませんでした。本当にありがとうございました」(44歳 女性)木村は、撮影最終日のことを振り返ります。神奈川・横浜市にあるテレビスタジオ「緑山スタジオ」には、鈴木京香さん演じる早見倫子の家のなかや、尾花が寝泊まりする倫子宅のガレージ、「グランメゾン東京」の厨房や客席などのセットが組まれていたと言います。倫子宅でのシーンを全て撮り終えたときのことを振り返り、「よく、みんなで朝食を食べていた倫子さんちのキッチンまわりのテーブルとか(を改めて見て)“あ、もう倫子さんちのセットで撮影しないんだ……”と思いながら、『グランメゾン東京』のセットに行って、撮影に入ったんです」と明かします。そして、一旦休憩となり、レストランのセットから出たら、倫子宅のセットは跡形もなく撤収されていたそうで「さっきまであった倫子さんちのモノが全部なくなっていて……ちょっと寂しかったですね」と振り返ります。そのあと、沢村一樹さん(役・京野陸太郎)、及川光博さん(役・相沢瓶人)、吉谷彩子さん(役・松井萌絵)、中村アンさん(役・久住栞奈)らがこぞってクランクアップを迎えたそうで、「みんなに花束を渡して熱い抱擁をしたり、握手したりして……沢村さんが挨拶のときに『ヤバい……俺、泣いちゃう』とか言いながら、あんなに感情的になるなんてビックリした。沢村さんがクランクアップのときに、まさかそういう感じになるとは想像していなかったので感慨深かったですね。みんなが撮影現場からいなくなるのが嘘みたいで……」と打ち明けます。そんな現場は「本当にすごくいいチームでしたよ」と言い、「いよいよ今夜『グランメゾン東京』最終回です。お楽しみに!」とアピール。そして、この日が年内最後の放送ということで、「今年も1年ありがとうございました。どうか、よいお年を!」と呼びかけていました。次回2020年1月5日(日)の放送も、どうぞお楽しみに!<お知らせ>2020年1月8日(水)にリリースされる、木村拓哉のオリジナルアルバム『Go with the Flow』。同アルバムの発売を記念して、2月24日(月・振休)に開催される購入者限定プレミアムイベントで「木村拓哉クイズ王決定戦」を実施します!予選会として、本番組「Flow」および無料動画配信サービス「GYAO!」で配信中の番組「木村さ〜〜ん!」にまつわるクイズを、「Flow」公式サイトにて出題。見事予選を突破した“選ばれし回答者”は、イベント会場で行われる本戦に出場できます!プレミアムイベントの抽選に外れても、決勝戦進出者はイベントに参加できるチャンスが! 奮ってご参加ください!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/