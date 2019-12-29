「第98回全国高校サッカー選手権大会」が12月30日から開幕する。全国の強豪48校が出場し、“高校ナンバー1”の座を懸けた戦いに挑む。そこで今回は、昨年度大会、夏のインターハイに続き、選手たちが着用するユニフォームにスポットを当て、どのブランドか一番サポートしているのかを調査してみた。
出場校と各ブランドは以下の通り。（代表エリア／出場回数／サポートブランド）
■北海道・東北
北海（北海道／11年ぶり10回目／プーマ）
青森山田（青森／23年連続25回目／ボネーラ）
専大北上（岩手／初出場／ミズノ）
仙台育英（宮城／3年連続34回目／ミズノ）
秋田商（秋田／5年連続45回目／アンダーアーマー）
山形中央（山形／3年ぶり12回目／プーマ）
尚志（福島／6年連続11回目／プーマ）
■関東
明秀日立（茨城／3年連続4回目／プーマ）
矢板中央（栃木／3年連続10回目 ／ミズノ）
前橋育英（群馬／6年連続23回目／プーマ）
昌平（埼玉／2年ぶり3回目／ニューバランス）
市立船橋（千葉／3年ぶり22回目／ナイキ）
國學院久我山（東京A／4年ぶり8回目／プーマ）
東久留米総合（東京B／8年ぶり3回目／ミズノ）
日大藤沢（神奈川／5年ぶり5回目／ミズノ）
日大明誠（山梨／初出場／アディダス）
■北信越・東海
松本国際（長野／3年ぶり3回目／アンダーアーマー）
帝京長岡（新潟／2年連続7回目／アスレタ）
富山第一（富山／5年連続30回目／プーマ）
鵬学園（石川／3年ぶり2回目／ボネーラ）
丸岡（福井／2年連続30回目／プーマ）
静岡学園（静岡／5年ぶり12回目／ミズノ）
愛工大名電（愛知／初出場／プーマ）
帝京大可児（岐阜／2年ぶり6回目／アディダス）
四日市中央工（三重／2年連続34回目／アンブロ）
■近畿
草津東（滋賀／3年連続11回目／プーマ）
京都橘（京都／2年ぶり8回目／ナイキ）
興國（大阪／初出場／アディダス）
神戸弘陵学園（兵庫／4年ぶり10回目／ミズノ）
五條（奈良／初出場／アンブロ）
和歌山工（和歌山／30年ぶり4回目／アンブロ）
■中国・四国
米子北（鳥取／10年連続15回目／プーマ）
立正大淞南（島根／4年連続18回目／プーマ）
岡山学芸館（岡山／2年連続3回目／プーマ）
広島皆実（広島／2年ぶり15回目／アシックス）
高川学園（山口／2年ぶり25回目／プーマ）
大手前高松（香川／初出場／ニューバランス）
徳島市立（徳島／ 2年連続17回目／プーマ）
今治東中等教育学校（愛媛／初出場／ニューバランス）
高知（高知／7年ぶり16回目／デレルバ）
■九州・沖縄
筑陽学園（福岡／11年ぶり3回目／アシックス）
龍谷（佐賀／2年連続2回目／ミズノ）
長崎総科大附（長崎／4年連続7回目／アシックス）
熊本国府（熊本／6年ぶり3回目／ミズノ）
大分（大分／2年連続11回目／スボルメ）
日章学園（宮崎／3年連続15回目／ミズノ）
神村学園（鹿児島／3年連続7回目／プーマ）
前原（沖縄／5年ぶり3回目／アディダス）
また、ブランド別集計結果は以下の通り。
◎プーマ…15校（北海、山形中央、尚志、前橋育英、國學院久我山、富山第一、愛工大名電、丸岡、草津東、米子北、岡山学芸館、立正大淞南、高川学園、徳島市立、神村学園）
◎ミズノ…10校（専大北上、仙台育英、矢板中央、東久留米総合、日大藤沢、静岡学園、神戸弘陵学園、熊本国府、龍谷、日章学園）
◎アディダス…4校（日大明誠、帝京大可児、興國、前原）
◎アシックス…3校（広島皆実、筑陽学園、長崎総科大附）
◎アンダーアーマー…3校（秋田商、明秀日立、松本国際）
◎アンブロ…3校（四日市中央工、五條、和歌山工）
◎ニューバランス…3校（昌平、大手前高松、今治東中等教育学校）
◎ナイキ…2校（市立船橋、京都橘）
◎ボネーラ…2校（青森山田、鵬学園）
◎アスレタ…1校（帝京長岡）
◎スボルメ…1校（大分）
◎デレルバ…1校（高知）