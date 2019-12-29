「第98回全国高校サッカー選手権大会」が12月30日から開幕する。全国の強豪48校が出場し、“高校ナンバー1”の座を懸けた戦いに挑む。そこで今回は、昨年度大会、夏のインターハイに続き、選手たちが着用するユニフォームにスポットを当て、どのブランドか一番サポートしているのかを調査してみた。

出場校と各ブランドは以下の通り。（代表エリア／出場回数／サポートブランド）

■北海道・東北

北海（北海道／11年ぶり10回目／プーマ）

青森山田（青森／23年連続25回目／ボネーラ）

専大北上（岩手／初出場／ミズノ）

仙台育英（宮城／3年連続34回目／ミズノ）

秋田商（秋田／5年連続45回目／アンダーアーマー）

山形中央（山形／3年ぶり12回目／プーマ）

尚志（福島／6年連続11回目／プーマ）

■関東

明秀日立（茨城／3年連続4回目／プーマ）

矢板中央（栃木／3年連続10回目 ／ミズノ）

前橋育英（群馬／6年連続23回目／プーマ）

昌平（埼玉／2年ぶり3回目／ニューバランス）

市立船橋（千葉／3年ぶり22回目／ナイキ）

國學院久我山（東京A／4年ぶり8回目／プーマ）

東久留米総合（東京B／8年ぶり3回目／ミズノ）

日大藤沢（神奈川／5年ぶり5回目／ミズノ）

日大明誠（山梨／初出場／アディダス）

■北信越・東海

松本国際（長野／3年ぶり3回目／アンダーアーマー）

帝京長岡（新潟／2年連続7回目／アスレタ）

富山第一（富山／5年連続30回目／プーマ）

鵬学園（石川／3年ぶり2回目／ボネーラ）

丸岡（福井／2年連続30回目／プーマ）

静岡学園（静岡／5年ぶり12回目／ミズノ）

愛工大名電（愛知／初出場／プーマ）

帝京大可児（岐阜／2年ぶり6回目／アディダス）

四日市中央工（三重／2年連続34回目／アンブロ）

■近畿

草津東（滋賀／3年連続11回目／プーマ）

京都橘（京都／2年ぶり8回目／ナイキ）

興國（大阪／初出場／アディダス）

神戸弘陵学園（兵庫／4年ぶり10回目／ミズノ）

五條（奈良／初出場／アンブロ）

和歌山工（和歌山／30年ぶり4回目／アンブロ）

■中国・四国

米子北（鳥取／10年連続15回目／プーマ）

立正大淞南（島根／4年連続18回目／プーマ）

岡山学芸館（岡山／2年連続3回目／プーマ）

広島皆実（広島／2年ぶり15回目／アシックス）

高川学園（山口／2年ぶり25回目／プーマ）

大手前高松（香川／初出場／ニューバランス）

徳島市立（徳島／ 2年連続17回目／プーマ）

今治東中等教育学校（愛媛／初出場／ニューバランス）

高知（高知／7年ぶり16回目／デレルバ）

■九州・沖縄

筑陽学園（福岡／11年ぶり3回目／アシックス）

龍谷（佐賀／2年連続2回目／ミズノ）

長崎総科大附（長崎／4年連続7回目／アシックス）

熊本国府（熊本／6年ぶり3回目／ミズノ）

大分（大分／2年連続11回目／スボルメ）

日章学園（宮崎／3年連続15回目／ミズノ）

神村学園（鹿児島／3年連続7回目／プーマ）

前原（沖縄／5年ぶり3回目／アディダス）

また、ブランド別集計結果は以下の通り。

◎プーマ…15校（北海、山形中央、尚志、前橋育英、國學院久我山、富山第一、愛工大名電、丸岡、草津東、米子北、岡山学芸館、立正大淞南、高川学園、徳島市立、神村学園）

◎ミズノ…10校（専大北上、仙台育英、矢板中央、東久留米総合、日大藤沢、静岡学園、神戸弘陵学園、熊本国府、龍谷、日章学園）

◎アディダス…4校（日大明誠、帝京大可児、興國、前原）

◎アシックス…3校（広島皆実、筑陽学園、長崎総科大附）

◎アンダーアーマー…3校（秋田商、明秀日立、松本国際）

◎アンブロ…3校（四日市中央工、五條、和歌山工）

◎ニューバランス…3校（昌平、大手前高松、今治東中等教育学校）

◎ナイキ…2校（市立船橋、京都橘）

◎ボネーラ…2校（青森山田、鵬学園）

◎アスレタ…1校（帝京長岡）

◎スボルメ…1校（大分）

◎デレルバ…1校（高知）