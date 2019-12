リヴァプールのサポーターは、1月1日にザルツブルクから加入するFW南野拓実のプレーを早く見たいようだ。29日、イギリス紙『Liverpool Echo』が伝えた。

南野はチャンピオンズリーグ・グループステージ第2節リヴァプール戦で1ゴール1アシストを記録し、加入前から現地のサポーターに大きなインパクトを与えていた。そんな南野への期待が高まる中、早くも南野専用のチャントが誕生しているようだ。

とあるサポーター集団が歌ったのは、70〜80年代にかけて世界を席巻したスウェーデン出身のポップグループ『ABBA』のヒット曲の一つ『マンマ・ミーア』の替え歌。サビの歌詞の一部を変え、次のようなチャントを歌った。

「Woah Woah. Minamino, here we go again. Why, why Salzburg ever let you go?」

ザルツブルクでプレーした選手がリヴァプールへと移籍するのは、セネガル代表FWサディオ・マネとギニア代表MFナビ・ケイタに続いて南野が3人目ということもあって、「俺たちはまたやってしまった。どうして、どうしてザルツブルクは君を手放したんだ?」という歌詞になったようだ。

南野のデビューは早くて1月5日に行われるFAカップ3回戦、エヴァートンとの“マージーサイド・ダービー”になる模様。同試合で早速このチャントが歌われることになるのだろうか。