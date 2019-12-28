28日にキリンチャレンジカップ2019でU－22ジャマイカ代表と対戦する日本代表のスターティングメンバーが発表された。
なお、試合は12月28日（土）19時20分キックオフ予定で、日本テレビ系で生中継される。
メンバーは以下の通り。
■U－22日本代表 ジャマイカ戦スタメン
▼GK
1. 山口瑠伊（エストレマドゥーラ／スペイン）
▼DF
2. 岩田智輝（大分トリニータ）
3. 中山雄太（ズヴォレ／オランダ）（C）
15. 瀬古歩夢（セレッソ大阪）
21. 岡崎慎（FC東京）
▼MF
6. 長沼洋一（愛媛FC）
10. 安部裕葵（バルセロナ／スペイン）
11. 旗手怜央（順天堂大）
14. 東俊希（サンフレッチェ広島）
17. 松本泰志（サンフレッチェ広島）
▼FW
9. 前田大然（マリティモ／ポルトガル）
□控えメンバー
▽GK
12. 谷晃生（ガンバ大阪）
23. 小久保玲央ブライアン（ベンフィカ／ポルトガル）
▽DF
5. 杉岡大暉（湘南ベルマーレ）
20. 小林友希（FC町田ゼルビア）
22. 大南拓磨（ジュビロ磐田）
▽MF
4. 鈴木冬一（湘南ベルマーレ）
7. 三笘薫（筑波大）
8. 高宇洋（レノファ山口FC）
13. 岩崎悠人（北海道コンサドーレ札幌）
16. 福田湧矢（ガンバ大阪）
18. 松岡大起（サガン鳥栖）
▽FW
19. 一美和成（京都サンガF.C.）