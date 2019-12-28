28日にキリンチャレンジカップ2019でU－22ジャマイカ代表と対戦する日本代表のスターティングメンバーが発表された。

なお、試合は12月28日（土）19時20分キックオフ予定で、日本テレビ系で生中継される。

メンバーは以下の通り。

■U－22日本代表 ジャマイカ戦スタメン

▼GK

1. 山口瑠伊（エストレマドゥーラ／スペイン）

▼DF

2. 岩田智輝（大分トリニータ）

3. 中山雄太（ズヴォレ／オランダ）（C）

15. 瀬古歩夢（セレッソ大阪）

21. 岡崎慎（FC東京）

▼MF

6. 長沼洋一（愛媛FC）

10. 安部裕葵（バルセロナ／スペイン）

11. 旗手怜央（順天堂大）

14. 東俊希（サンフレッチェ広島）

17. 松本泰志（サンフレッチェ広島）

▼FW

9. 前田大然（マリティモ／ポルトガル）

□控えメンバー

▽GK

12. 谷晃生（ガンバ大阪）

23. 小久保玲央ブライアン（ベンフィカ／ポルトガル）

▽DF

5. 杉岡大暉（湘南ベルマーレ）

20. 小林友希（FC町田ゼルビア）

22. 大南拓磨（ジュビロ磐田）

▽MF

4. 鈴木冬一（湘南ベルマーレ）

7. 三笘薫（筑波大）

8. 高宇洋（レノファ山口FC）

13. 岩崎悠人（北海道コンサドーレ札幌）

16. 福田湧矢（ガンバ大阪）

18. 松岡大起（サガン鳥栖）

▽FW

19. 一美和成（京都サンガF.C.）