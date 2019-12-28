ポジションは予想です

　28日にキリンチャレンジカップ2019でU－22ジャマイカ代表と対戦する日本代表のスターティングメンバーが発表された。

　なお、試合は12月28日（土）19時20分キックオフ予定で、日本テレビ系で生中継される。

　メンバーは以下の通り。

■U－22日本代表　ジャマイカ戦スタメン
▼GK
1. 山口瑠伊（エストレマドゥーラ／スペイン）

▼DF
2. 岩田智輝（大分トリニータ）
3. 中山雄太（ズヴォレ／オランダ）（C）
15. 瀬古歩夢（セレッソ大阪）
21. 岡崎慎（FC東京）

▼MF
6. 長沼洋一（愛媛FC）
10. 安部裕葵（バルセロナ／スペイン）
11. 旗手怜央（順天堂大）
14. 東俊希（サンフレッチェ広島）
17. 松本泰志（サンフレッチェ広島）

▼FW
9. 前田大然（マリティモ／ポルトガル）

□控えメンバー
▽GK
12. 谷晃生（ガンバ大阪）
23. 小久保玲央ブライアン（ベンフィカ／ポルトガル）

▽DF
5. 杉岡大暉（湘南ベルマーレ）
20. 小林友希（FC町田ゼルビア）
22. 大南拓磨（ジュビロ磐田）

▽MF
4. 鈴木冬一（湘南ベルマーレ）
7. 三笘薫（筑波大）
8. 高宇洋（レノファ山口FC）
13. 岩崎悠人（北海道コンサドーレ札幌）
16. 福田湧矢（ガンバ大阪）
18. 松岡大起（サガン鳥栖）

▽FW
19. 一美和成（京都サンガF.C.）