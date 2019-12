山本彩 “悔しくてももっと前に進みたい”ときに書いた1曲

山本彩さんが、12月25日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 松田LOCKS!」にコメント出演。リスナーから届いたお悩みに、自身の楽曲の中からオススメの1曲とアドバイスを贈りました。――リスナー(15歳・男性)のお悩み演劇部に所属しています。僕らはこの間の県大会で敗退したんですけど、悔しすぎます。励まして欲しいです。あと、大会終わってから目標を見失いがちで、どうすればモチベ上がりますかね?――このリスナーのために山本彩さんが選んだ楽曲は、『Are you ready?』です。『Are you ready?』は、自分の過去を否定するんじゃなく、それを受け入れながら“悔しくてももっと前に進みたい”っていうときに書いた曲です。なので、少し自分と重ねながら、聴いてもらえる部分があるんじゃないかなと思います。そして疾走感もある曲なのでこの曲を聴いて気分を高めて、少しずつでもモチベーションが上がっていって欲しいなと思います。ゆっくりでもいいので、一歩一歩頑張っていきましょう! 私も応援しています!今回リスナーに贈った『Are you ready?』は、12月25日リリースのニューアルバム『α』に収録されています。詳細は(http://yamamotosayaka.jp/)まで。番組では松田部長と週替わりで登場するアーティストの皆さんが、リスナーのお悩みに向き合います。詳細は番組の特設サイト(https://www.tfm.co.jp/lock/matsuda10/)でご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/