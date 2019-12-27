TVアニメ「＜Infinite Dendrogram＞-インフィニット・デンドログラム-」の追加キャストが発表された。堕天騎士・ジュリエット役を桑原由気、大海賊・チェルシー役を内田真礼が演じる。
海道左近による小説を原作とする本作は、ダイブ型VRMMO・＜Infinite Dendrogram＞の世界を舞台にした作品。ジュリエットとチェルシーは、La-naが手がける原作の外伝マンガ「クロウ・レコード Infinite Dendrogram Aot」で活躍するキャラクターだ。TVアニメ「＜Infinite Dendrogram＞-インフィニット・デンドログラム-」は2020年1月9日より、TOKYO MXほかにて放送される。
TVアニメ「＜Infinite Dendrogram＞-インフィニット・デンドログラム-」
放送情報
AT-X：2020年1月9日（木）より毎週木曜日23:00～
TOKYO MX：2020年1月9日（木）より毎週木曜日23:30～
BS11：2020年1月9日（木）より毎週木曜日23:30～
サンテレビ：2020年1月9日（木）より毎週木曜日24:30～
配信情報
dアニメストア：2020年1月9日（木）より毎週木曜日23:30～
スタッフ
原作：海道左近（HJ文庫／ホビージャパン）
キャラクター原案：タイキ
監督：小林智樹
シリーズ構成・脚本：百瀬祐一郎
キャラクターデザイン：中田正彦（WHITE FOX）
背景：プロダクション・アイ
音楽：平松建治
音響監督：小泉紀介
アニメーション制作：NAZ
キャスト
レイ・スターリング：斉藤壮馬
ネメシス：大野柚布子
シュウ・スターリング：日野聡
ルーク・ホームズ：小市眞琴
バビロン：高田憂希
ユーゴー・レセップス：村瀬歩
キューコ：小倉唯
マリー・アドラー：日笠陽子
リリアーナ・グランドリア：悠木碧
ミリアーヌ・グランドリア：春瀬なつみ
チェシャ：井澤詩織
フィガロ：鈴村健一
迅羽：東山奈央
ジュリエット：桑原由気
チェルシー：内田真礼
(c)海道左近・ホビージャパン／インフィニット・デンドログラム製作委員会