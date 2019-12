『ペルソナ』シリーズのTシャツ、コーチジャケットの受注開始！

アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ペルソナ4』、『ペルソナ5』のTシャツ、コーチジャケットの受注を開始した。



『ペルソナ』シリーズは『女神転生』シリーズの派生作品で、アトラスより発売されているコンピュータRPG。1996年発売の『女神異聞録ペルソナ』以来、シリーズの全世界累計出荷本数は2019年時点で1000万本を突破している人気シリーズだ。



そんなペルソナシリーズより、『ペルソナ4』、『ペルソナ5』のTシャツ、コーチジャケットの受注がスタートした。

『ペルソナ4』のTシャツ、コーチジャケットは、マヨナカテレビのイメージと「我は汝、汝は我」の英訳を合わせてフレーミングしたデザインをフロントにレイアウト。



そして『ペルソナ5』のTシャツ、コーチジャケットは、舞台である東京の街並みと「LET US START THE GAME」の文字を合わせてフレーミングしたデザインがフロントにレイアウトされている。



どちらもライトな生地感で扱いしやすく、ロングシーズンで使えるアイテム。サイズも幅広く用意されており、イベントやアウトドア、スポーツなどのアクティブな日から日常使いまで、様々なシーンで活用できるだろう。



(C)ATLUS (C)SEGA All rights reserved.







◆商品概要

【Tシャツ】



価格:各3800円+税

サイズ:

メンズ S、M、L、XL、XXL、XXXL

レディース S、M、L、XL、XXL、XXXL

Tシャツボディ:5.6オンス

素材:綿100%



【コーチジャケット】



価格:各8800円+税

サイズ:ユニセックス S、M、L、XL

素材:表地:ナイロン100% 裏地:ポリエステル100%



『ペルソナ4』受注サイト:https://amnibus.com/products/title/180

『ペルソナ5』受注サイト:https://amnibus.com/products/title/69