「年末年始もアニメ」ネットで観れるアニメ一挙無料配信情報まとめ

いよいよ年末、除夜の鐘も近づいてきました。年越し&年明けは家でゆっくり過ごそうと思っている人たちへ、年越しそば&お年玉代わりに情報をお届け!



ニコニコ動画のNアニメでは、年末年始のシーズンにアニメの一挙放送や特別番組の放送が行われる。ここでは2019年12月28日(土)~2020年1月3日(金)の情報をお届けする。帰省する人も、ネット放送なら放送局関係なく視聴できる!



○12月28日(土)

・13:30開始『転生したらスライムだった件』全24話一挙放送

・14:00開始『バトルフィーバーJ』全52話一挙放送 /day1

・24:10開始「令和最初の紅白煩悩合戦~108 Battle of Festa~」『僧侶と交わる色欲の夜に…』



○12月29日(日)

・13:30開始『まちカドまぞく』全12話一挙放送

・14:00開始『バトルフィーバーJ』全52話一挙放送 /day2

・15:00開始『歌舞伎町シャーロック』#01~#11振り返り一挙放送&キャスト出演特番

・19:00開始『私に天使が舞い降りた!』全12話一挙放送

・24:10開始「令和最初の紅白煩悩合戦~108 Battle of Festa~」『甘い懲罰~私は看守専用ペット』○12月30日(月)

・13:45開始『女子高生の無駄づかい』全12話一挙放送

・14:00開始『仮面ライダー電王』全49話一挙放送 /day1

・19:00開始『ダンベル何キロ持てる?』全12話一挙放送

・24:10開始「令和最初の紅白煩悩合戦~108 Battle of Festa~」『終電後、カプセルホテルで、上司に微熱伝わる夜。 』



○12月31日(火)

・11:00開始『仮面ライダー電王』全49話一挙放送 /day2

・12:30開始『ご注文はうさぎですか?』1期&2期&アニメスペシャルエピソード「Dear My Sister」一挙放送

・17:10開始「令和最初の紅白煩悩合戦~108 Battle of Festa~」Festaアニメ5作品合わせて108話分放送+『じょしおちっ!~2階から女の子が…降ってきた!?~』【niconico限定版】3話分放送

・22:00開始『Fate Project』大晦日TVスペシャル2019

・23:58開始『ご注文はうさぎですか?? ~Sing For You~』上映会&新年カウントダウン会場【ここだけはうさぎ年♪】

・25:30開始『干物妹!うまるちゃん』 全12話一挙放送



○1月1日(水)

・12:30開始『鬼滅の刃』全26話一挙放送

・19:00開始『劇場版「仮面ライダー平成ジェネレーションズ Dr.パックマン対エグゼイド&ゴーストwithレジェンドライダー』

・24:00開始『ポプテピピック TVスペシャル』#13、#14(玄武ver.、青龍ver.、朱雀ver.)



○1月2日(木)

・14:00開始『侍戦隊シンケンジャー』全49話一挙放送 /day1

・15:15開始『この素晴らしい世界に祝福を!』全10話『この素晴らしい世界に祝福を!2』全10話一挙放送



○1月3日(金)

・14:00開始『侍戦隊シンケンジャー』全49話一挙放送 /day2

・16:50開始『ゆるキャン△』全12話一挙放送

・21:00開始『テイルズ オブ ザ ステージ -光と影の正義-』12/14(土)夜公演【全景】最速ふりかえり上映会



映画が控えている『鬼滅の刃』、スピンオフ新作『へやキャン△』が1月から放送される『ゆるキャン△』など、今話題の作品が目白押し。2020年のアニメライフは一挙放送でスタートダッシュ!