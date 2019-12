「サマソニ2019」のライブ映像が期間限定でYouTubeにて公開

「SUMMER SONIC 2019」のライブ映像が、本日12月27日より期間限定でYouTubeにて公開されている。



20周年のアニバーサリーイヤーを東京・大阪共に完全ソールドアウトで幕を閉じた今年のサマソニ。テレビ放送・YouTubeライブ配信いずれも好評を得たが、このたび東京会場からセレクトしたアーティストのライブ映像が、「SUMMER SONICオフィシャルYouTubeチャンネル」にて期間限定でアーカイブ公開中だ。配信ラインナップは以下の通り。



<アーカイブ配信アーティスト>

Alec Benjamin

BAND-MAID

The Birthday

BLACKPINK

Chvrches

Circa Waves

Deaf Havana

The Interrupters

Kizuna AI

ラストアイドル

LOUDNESS

Psychedelic Porn Crumpets

The Regretts

Rita Ora

the telephones

TOTALFAT

Two Door Cinema Club

Zebrahead



また、来年9月には休止となるサマソニの替わりに「SUPERSONIC(スーパーソニック)」という2020年限定のフェスが開催。こちらの日程や出演者、チケットなどの情報は年明け以降に明らかになる。





SUMMER SONICオフィシャルYouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/user/summersonic