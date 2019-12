伝説のロックバンド『QUEEN』の景品がクレーンゲームアプリ「トレバ」に登場！

1200万ダウンロードを突破した「見て楽しい遊んで楽しい」クレーンゲームアプリ「トレバ」にて、『QUEEN』世界初のプライズが2019年12月28日(土)15:00に登場することが決定した。



『トレバ』は、インターネットを通して遠隔操作を行い、いつでもどこでも本物のクレーンゲームが遊べるサービス。パソコン、スマートフォンアプリ、Amazon Fire TV、Nintendo Switch(TM)で楽しむことができる。



そして、1970年代を代表とする英ロックバンド『QUEEN』。『キラークイーン』『ボヘミアン・ラプソディ』がビッグヒットとなり、以降メンバー全員がソングライターとして数々のヒット曲を生み出した。20世紀最大のチャリティコンサート「ライブ・エイド」では、その見事なパフォーマンスで場内を圧倒。2001年にロックの殿堂入りをし、今でも世界中にファンを持つ伝説的存在である。



そんな『QUEEN』が世界初のプライズ化を果たした「【トレバ限定】QUEEN スクエアクッション(全2種)」「【トレバ限定】QUEEN バスタオル(全2種)」の景品デザインが公開となり、投入日が2019年12月28日(土)15:00に決定!



スクエアクッションはロゴやイラストを使用して『QUEEN』らしいイメージに、バスタオルはメンバーの写真を採用し、白と黒を基調としたクールな印象に仕上がっている。



飾ってもよし、普段使いにもよしのトレバ限定『QUEEN』グッズをお見逃しなく!



(C) 2019 CyberStep, Inc. All Rights Reserved. (C) 2019 Queen Productions Limited. Under License to Bravado Merchandising. All rights reserved.