アニメ『ARP』最新映像満載のPV公開！　ED曲も決定！

ARライブエンターテイメントプロジェクト『ARP』のTVアニメ『ARP Backstage Pass』の最新映像が盛り込まれたPVが、12月27日(金)18時より公式サイトにて公開となった。





最新のAR技術が生み出した、4人組のARダンス&ボーカルグループ、ARP。エイベックスよりデビューし、ハイレベルな歌やダンスに加え、観客を巻き込んだトーク、ファンの応援で構成が変化していく参加型ライブが特徴で、新感覚のアーティストとして今もっとも注目を集める存在だ。そんな彼らのこれまでの軌跡がアニメで描かれる。



この度公開となった最新PVでは、第1話ドラマパートからの先行カットや躍動感満載のライブパート映像が観られるほか、ARPメンバー4人からの撮り下ろしビデオメッセージも入り、様々な面を持つアニメの魅力をたっぷり描き出している。



さらに、オープニングテーマソングの『Burn it up』に続き、アニメエンディングテーマソングとなる『Celebrate Good Time』が21日に解禁。アップテンポでダンサブルなオープニング曲とは対照的な、さわやかでポップな一曲となっている。



アニメ放映に向けて期待の高まる本作は、各メディアでのランキングにも登場。「発表! 2020冬アニメ期待度ランキング・ベスト10!」(PASH!)、「来期は何を観る!? 観たい2020冬アニメ人気投票」(アキバ総研)では、共に3位に選出!

さらに1/11(土)に控えたアニメ第1話先行上映会のチケットも即日完売するなど、アニメファンからの高い注目を集めている。



また、第1話先行上映会の実施される1/11(土)には、池袋アニメイト本店店頭にて「複製サイン入りメインビジュアルポストカード」の配布イベントも開催決定。当日現地にて無料配布予定となるため、先行上映会に参加しない方も配布イベントには参加可能となっている。



(C)ARPAP (C)YUKES Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.