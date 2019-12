加藤ミリヤ ファン投票1位楽曲は「意外すぎました」

加藤ミリヤさんが、12月26日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。11月にリリースされた『M BEST II』、リリースされたばかりの『M BEST-FAN’S SELECTION-』について、パーソナリティ・とーやま校長の質問に答えました。とーやま校長:本日のSCHOOL OF LOCK! には! 加藤ミリヤ先生~!加藤:イェイ!とーやま校長:マジでお久しぶりですね。加藤:お久しぶりですね……嬉しい! 本当に嬉しいです。とーやま校長:ミリヤ先生はレギュラーでね、“夜空の保健室”(「ミリヤLOCKS!」)を担当してくれていて。あれがもう……10年くらい前ですよね?加藤:ほぼ、そのくらい前ですよ。とーやま校長:そして、11月に2枚組33曲入りのベストアルバム『M BEST II』をリリース。さらに12月25日には、ファンの皆さんへのクリスマスプレゼントとして『M BEST-FAN’S SELECTION-』が配信限定でリリースされたということで、おめでとうございます!加藤:ありがとうございます。とーやま校長:『M BEST II』は、ミリヤ先生が曲順だったり……。加藤:はい。やっています。自分が入れたかったものを入れました。とーやま校長:『M BEST-FAN’S SELECTION-』のほうは、ファン投票なんですよね? なぜ、ファンの皆さんから募ろうということになったのですか?加藤:デビューしてから15年経つんですけど、そういうのをやったことがなかったし、スタッフのみんなと話していて、単純に「知りたいね」みたいな。自分たちが思っている曲ではないのでは? ということで、やってみたんですよ。とーやま校長:こちらは全部で15曲入っていますけど、曲順は?加藤:順位順ですね。もう意外すぎました。とーやま校長:意外?加藤:1位が『恋シテル』という曲なんですけど、「『恋シテル』が1位?!」みたいな。10年以上前の曲なんですけど、かわいい曲なので、それが意外でしたね。とーやま校長:『M BEST II』と『M BEST-FAN’S SELECTION-』で、被っているのが2曲くらい?加藤:そう。少ないんですよ。だから、自分のセレクトと違いすぎて……(笑)。とーやま校長:乖離が……(笑)。加藤:乖離がありすぎて(笑)。自分が心配になっちゃうくらい、本当に意外でしたね。隠された曲というか、アルバムの中でもそんなに目立つような曲じゃないものが、上位になっていたりしたので……でも、ファンの皆さんが選んでくださったので嬉しいですけどね。とーやま校長:投票は、11月に『M BEST II』が出てからですか?加藤:出てからですね。とーやま校長:じゃあ、こっちに入っていない曲にも素敵な曲があるから、それを他の人も知ってほしいということで……。加藤:そうかも……優しいなぁ。とーやま校長:うん。じゃあ、ライブでもやらないような曲も?加藤:そうですね。たまにやる曲もあるんですけど……今回の投票を参考にしようと思います(笑)。とーやま校長:改めて、このファンセレクションはどんなものになりました?加藤:自分が勇気をもらったというか、自分が好きに書いた曲がけっこう上位になっていたので。あとは、割とパーソナルなことに集中して書いた曲も入っていたから、「自分が好きなことを書こう」と思えました。――ここで『恋シテル Album Ver.』をオンエアとーやま校長:この……誰かのことを好きになる瞬間というのは、ほとんどの人があることじゃないですか。そのときの気持ちってどうにも言葉に表すことができないし、「何なんだろう……」と思いながらも。でもこの曲には、その表すことのできない気持ちが満ちに満ちている! 表してくれてありがとう、って感じです。加藤:ありがとうございます。久々に聴いて、恥ずかしい感じでしたね(笑)。加藤さんは、2020年11月29日に日本武道館ライブ『加藤ミリヤ 15th Anniversary MILIYAH BUDOKAN 2020』を開催。「まだ先だから、覚えていてね!」とのことです。ちなみに、“いい肉の日”に行われることから好きな肉を聞いてみると、「ラム肉」と答えていました。詳細は公式オフィシャルサイト(https://www.miliyah.com/)をご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/