12/27から開幕した「12球団ジュニアトーナメント2019」。小学生球児たちの目標の舞台でもあり、近年では年末の恒例行事となりました。今大会に出場する12チームの出場選手を一覧にまとめました。この中から将来、どんなスターが誕生するでしょうか？ チームを率いる監督、コーチにも懐かしい名前が並んでいます。





▼ジャイアンツジュニア

■監督：加藤健

■コーチ：山口鉄也

■コーチ：北之園隆生

【選手】

市瀬達郎 小平ドリームス（小平市）

入山正也 羽村西少年野球クラブ（羽村市）

江戸佑太郎 本宿リトルエース（府中市）

金山大祐 山野レッドイーグルス（世田谷区）

川上幸希 日の出（葛飾区）

齋須徹平 ヤングジャイアンツ（練馬区）

佐伯幸大 中村ウィンズ（練馬区）

佐藤龍月 今井西町こども会野球部（川崎市中原区）

津島悠翔 山野レッドイーグルス（世田谷区）

中澤隆将 不動パイレーツ（目黒区）

中田大翔 東伊興シャインズ（足立区）

橋本尋 山野レッドイーグルス（世田谷区）

早坂恭良 篠崎アトムズ（江戸川区）

藤越捷 高島エイト（板橋区）

牧嶋陽向 エコーズ（東村山市）

山本誠翔 平井西ドリームス（江戸川区）



▼ベイスターズジュニア

■監督：鈴木尚典

■コーチ：島田直也

■コーチ：秦裕二

【選手】

飯塚龍之助 横浜市 鷺竹クラブ少年野球部

鵜澤覚斗 川崎市 栗木ジャイアンツ

小口陽喜 長野県 岡谷田中タイガース

尾越柾仁 横浜市 川和シャークス

酒井友成 海老名市 海老名フレンズ

佐々木芽一 横浜市 清水ヶ丘ジャイアンツ

島村宏斗 横浜市 東台カルテックス

髙野海要 川崎市 桜本少年野球部

髙野遼 土浦市 土浦キッズマリナーズ

永野翔成 相模原市 相武台レッドジャガーズ

半田南十 横浜市 清水ヶ丘ジャイアンツ

細谷周平 秦野市 秦野スカイホークス

三宅巧人 東京都 所属なし（元硬式）

森亮太 川崎市 ファルコンズ

楊明昊 船橋市 若松ヤンガーズ

渡邉颯人 横浜市 永田台少年野球部



▼タイガースジュニア

■監督：鶴直人

■コーチ：今成亮太

■コーチ：柴田講平

【選手】

矢野塁 香川県 綾歌少年野球クラブ

岡部飛雄馬 兵庫県 安倉里ノ坊キングス

下坊大陸 京都府 養徳クラブ

梶谷千聖 京都府 向日レジェンド

竹田陽翔 兵庫県 天神川少年野球

高山潤 京都府 桂友クラブ

新宅貴 大阪府 富田少年野球スポーツ少年団

松田英晃 奈良県 帝塚山スポーツ少年団

桑原啓人 和歌山県 和歌浦スポーツ少年団野球部

佐藤滉起 岡山県 宇野軟式野球スポーツ少年団

仁井田快梨 兵庫県 和田山ファイターズ

辻󠄀琉沙 滋賀県 多賀少年野球クラブ

奥村頼人 滋賀県 高宮スポーツ少年団

田中翔雅 兵庫県 広畑コンドルズ

佐々岡優翔 岡山県 岡山庭瀬シャークス

赤埴幸輝 大阪府 大阪クーガース



▼カープジュニア

■監督：横山竜士

■コーチ：佐々木真悟

■コーチ：安達哲夫

【選手】

和泉翔大

大下陽輝

馬場俊輔

岩崎莉久

田渕綾人

村上弘晟

田中唯月

小林大聖

北村太一

古屋辰憲

山下優大

河村春輝

藤原楓雅

菅野陽平

平川雄斗

堀田昂佑



▼ドラゴンズジュニア

■監督：湊川誠隆

■コーチ：澤井道久

■コーチ：酒井大輔

【選手】

前田蓮 愛知県 中小田井JBC

坂井蓮 愛知県 守山ボーイズ

小鎗稜也 岐阜県 金竜クラブ

井戸一斗 愛知県 富士シャーク

村上颯 愛知県 双葉ドラゴンズ

田村貫汰 愛知県 富士シャーク

山口颯太 愛知県 ファイヤーボーイズ

梅村団 岐阜県 木津ブライト

野上士耀 愛知県 春日井オルティーズ

岡部純陽 愛知県 今川ビクトリー

倉知哲平 愛知県 坂下スポーツ少年団

岩瀬龍我 愛知県 岡崎タフィーズ

畠下龍空 愛知県 大須パンサーズ

平野亜稀斗 愛知県 岡崎南クラブ

久保山弥 静岡県 大富少年野球クラブ

小谷爽斗 三重県 笠間クラブ



▼スワローズジュニア

■監督：度会博文

■コーチ：河端龍

■コーチ：野口祥順

【選手】

阿部駿大

佐藤剛希

中村虎雅

本島敬大

沢田健心

檀原涼佑

横山悠

生田目博之介

佐藤南雄

鈴木瑚南

冨田祥太郎

石川拓海

松永士武

山田健翔

山越遼馬

加藤優空



▼ライオンズジュニア

■監督：星野智樹

■コーチ：吉見太一

■コーチ：長田秀一郎

【選手】

飯塚世太郎 越路西ヒットマリオンズ

礒野龍我 AKキッズ

門田琥白 清瀬レッドライオンズ

松本千太郎 市野沢クラブ

横田蒼和 松山リトルファイターズ

伊藤悠大 大東スポーツクラブ

田口琳太郎 九合流星

根岸直樹 朝霞ストロングス

三戸谷心太朗 大宮パワーズ

荒木嶺 四方津ファイターズ

大川翔輔 野寺スターズ

小俣伊風季 大月野球スポーツ少年団

笠原煌太 南小スターズ

冨田慧悟 秩父ドリームズ

深澤広佑 国母野球スポーツ少年団

村松秀心 東大和四小イーグルス



▼ホークスジュニア

■監督：帆足和幸

■コーチ：河野大樹

■コーチ：東方伸友

【選手】

今村稀翠 佐賀 基山ファイターズ

加来航志郎 大分 竹田市南部アルプススポーツ少年団

狩塚光陽 熊本 玉名町少年野球クラブ

川内隼斗 佐賀 山代東球友会

黒田悠斗 福岡 伊左座ヤンキース

田上賢芯 宮崎 三股ブルースカイ

田中昊汰郎 福岡 柳川両開フレンズ

豊田雅楽 福岡 千代ウイングス

中島聖世良 福岡 新宮ジュニアオーシャンズ

西口暁 熊本 山東少年野球クラブ

松田長磨 沖縄 高良カープ

山口純輔 福岡 FITジュニア

山田瑠毅 福岡 志免ブラザーズ

山本枇奈 福岡 元岡少年スピリッツ

山脇悠陽 大分 松岡少年野球クラブ

吉田剛 鹿児島 面縄レッドソックス



▼イーグルスジュニア

■監督：牧田明久

■コーチ：井上純

■コーチ：永井怜

【選手】

大友陸 宮城 FJV名取ライジンズ

松浦琉牙 宮城 南光台東小野球愛好会

田口大和 秋田 秋田ファイターズ

鹿又嵩翔 宮城 塩一小オールスターズ

佐々木義恭 秋田 河辺戸島野球スポ少

山上春人 秋田 岩見三内野球スポ少

岸健人 山形 村山DBファイヤーズ

遠藤佑希 宮城 大谷地二俣野球スポ少

原亜佑久 岩手 福岡ジャガーズ

斉藤神 新潟 曽野木ジャイアンツ

足立康祐 新潟 春日野デュークス

及川蓮志 岩手 千徳小スポ少

蝦名翔人 青森 弘前レッドデビルズ

安部勇人 青森 造道BB

佐藤洸史郎 青森 NSゴールドスターズ

柴田渓太 青森 東北クラブ



▼マリーンズジュニア

■監督：塀内久雄

■コーチ：小林宏之

■コーチ：栗田雄介

【選手】

酒井一玖 豊上ジュニアーズ

久我孝太 富来田ファイターズ

渡辺康太 新取手リトルメッツ

坂本幹太 豊上ジュニアーズ

崎山翔太 海上マリンキッズ

紺野真太郎 請西ブレーブス

柳沼翔 美女木ボーイズ

蜂谷逞生 勝田ハニーズ

松本翔真 打瀬ベイバスターズ

田中博己 小栗原ベアーズ

釋迦堂愛琴 習志野フェニックス

石井陽色 多古町スポーツ少年団

竹内束颯 流山ホークス

高松翔和 野菊野ファイターズ

齊藤晟仁 旭ドリームス

大橋小春 四小地区少年野球クラブ



▼ファイターズジュニア

■監督：村田和哉

■コーチ：須永英輝

■コーチ：市川卓

【選手】

田村颯丈郎 札幌市 東札幌ジャイアンツ

櫻井妃愛 札幌市 元栄フェニックス・札幌ダイヤモンドガールズ

樋渡隼輔 新ひだか町 静内ホワイトスターズ

大滝泰都 小平町 小平ファイターズ

横谷塁 苫小牧市 拓勇ファイターズ

伊藤隆勝 札幌市 北光ジュニアファイターズ

飯泉百華 日高町 JBC日高ブレイヴ

齋藤大陸 三笠市 三笠スピリッツ

武藤光晴 中標津町 中標津ホルスタイン野球少年団

西村颯汰 旭川市 近文レッドライナーズ

五日市詩音 旭川市 西御料地ファイターズ

瀧口大智 札幌市 東雲ファイターズ

藤根龍之介 函館市 石川ノースフォックス

本田譲二 江別市 野幌ファイターズ

矢吹太寛 苫小牧市 沼ノ端スポーツ少年団

林龍空 札幌市 星置レッドソックス



▼バファローズジュニア

■監督：塩崎真

■コーチ：小川博文

■コーチ：大久保勝信

【選手】

髙谷風峨 大阪 高槻野田ファイターズ

畠中健太 大阪 金岡ベアーズ

辻田拓未 兵庫 魚住バファローズ

松元麻桜 大阪 新家スターズ

安原颯汰 兵庫 学園ブルーウェーブ

永末峻也 大阪 リファインジャガーズ

大澤蓮太郎 兵庫 上甲子園フェニックス

山下拓摩 大阪 住之江シャークス

宮本楽久 大阪 箕面モンキーズ

戸田明采 兵庫 横尾スカイウエーブ

福田拓翔 兵庫 魚住バファローズ

上田倖也 大阪 竹城台少年野球クラブ

藤川大雅 大阪 西南少年野球団エンデバース

仲西陽祐 兵庫 塚口ドルフィンズ

長嶺夢音 兵庫 鳴尾東ビクターズ

小野心太朗 大阪 金岡ベアーズ

