ラストアイドル2年間の集大成を見せたクリスマスライブ、霜降り明星と加藤茶夫妻がサプライズ登場

ラストアイドルが25日(水)、カルッツかわさきにて2周年記念クリスマスコンサートを開催した。チケットは一般発売後に即完売しており、会場は満員で2000人の観客であふれかえった。



定刻を過ぎると場内は暗転、時計の針の音が響き渡る。ステージの幕が開くと、クリスマスツリーの形に並んだ45名のメンバー全員が現れた。手にはランプ。その灯りに会場が照らされ、「バンドワゴン」のピアノVer.が流れると神秘的な空間が広がっていく。やがてオーケストラの音が加わり、集団行動で培った会場を広く使ったフォーメーションダンスを披露し、そのまま流れるように1曲目「大人サバイバー」でライブはスタートした。



立て続けにデビュー曲「バンドワゴン」、そして「愛しか武器がない」「サブリミナル作戦」「好きで好きでしょうがない」と、ラストアイドルを代表する楽曲を一気に歌い上げると、会場は早くも最高潮の熱気に包まれた。



最初の挨拶では、阿部菜々実の「ご来場のみなさん〜こんにちは! 私たち〜」に続けて、メンバー全員が「ラストアイドルです、よろしくお願いします!」と声を合わせた。さらに阿部は「ラストアイドル2周年記念ということで、今年の集大成となるパフォーマンスを今日はお届けできたらと思っています」と今回のライブに向けた意気込みを話した。



続いては各ユニットによるクリスマススペシャルメドレー。2期生が「Hope」、2期生アンダーが「ヒーローなんかなりたくない」、シュークリームロケッツが「悪魔のディール」を披露。そのままシュークリームロケッツの3名(松本ももな・長月翠・小澤愛実)がステージに残り、バックダンサーとして他ユニットのメンバーが加わり、「鼓動の理由」「想像上のフルーツ」を、メドレー形式で歌い上げた。



さらにGood Tears、Love Cocchi、Someday Somewhere、LaLuceのパフォーマンスが続く。その間、バックスクリーンにはそれぞれのユニットのメンバーの立ち位置バトルや、ユニット対決の模様が映し出され、これまでを振り返るようなメドレーになっていた。



Someday Somewhere



デビュー1周年を迎えた2期生による2019年を振り返るMCを挟んだ後は、クリスマススペシャルシャッフルのコーナーへ。



篠原望がアルトサックスの演奏で参加した「デジャヴュじゃない」、メンバーたちのキュートな写真が映し出された「Lollipop」、岩間妃南子がアコースティックギターを持ち演奏した「青春0対0」、メンバーが客席に設置されたお立ち台に上がりダンスを披露した 「へえ、そーお?」など、この日のライブでしか見られないレアな演出に観客からの歓声は鳴りやまず、あっという間にコンサートは終盤戦へ。



ここでゲストが登場する。シュークリームロケッツ「君のAchoo!」の曲中、松本ももなが突如ステージ袖にはけ、代わりにお笑いコンビ・霜降り明星のせいやが「君のAchoo!」の衣装を身にまとい戻ってきたのだ。



松本の代わりにセンターに立ち、長月、小澤と共に歌い踊る姿せいや。会場からは悲鳴が上がりながらも、振り付けを完全にマスターしているせいやに驚きの声も上がっていた。



曲が終わると、さらに相方の粗品も登場。長月は「びっくりしたー。いきなりいなくなったから愛実と二人でやらなきゃと思った」、小澤も「ももな大きくなったってびっくりしたよ」と驚きの声を上げた。



せいやが「この振り付け2週間で一生懸命覚えたよ。今日なんて新幹線の連結部分で練習してきたわ」と答えると会場は笑いに包まれた。



普段、テレビ朝日系の「ラストアイドル ~ラスアイ、よろしく~」でMCを務める2人の登場にメンバーは驚きながらも、安心して嬉しそうにトークを繰り広げていた。



霜降り明星の2人がステージからはけると、続けてメンバー全員で、今年9月にリリースし、最高難度のダンスに挑戦した「青春トレイン」を披露。息のあった高度なダンスパフォーマンスと、エモーショナルな歌で再び会場のボルテージは最高潮に。



そしていよいよラストの曲として「明日の空を見上げるために」をメンバー全員で歌い、多幸感の中、本編は幕を閉じた。





観客の鳴りやまないアンコールの声と拍手に応え、しばらくすると再びメンバーが登場。さらにこの後の曲は撮影OKと伝えられると観客からは喜びの声が上がった。



阿部が「アンコール1曲目はクリスマスらしくこの曲からです」と話すと、メンバーが2階席、3階席を含めた客席に登場。プレゼントを観客席に投げ入れながら「ジングルベル」を全員で歌唱し、会場は瞬く間にクリスマスムードに包まれた。



そして「誰かの夢が叶ったら」「眩しすぎる流れ星」 と連続で楽曲を披露し、観客は撮影タイムを楽しみ、メンバーは客席の熱気を間近で感じながらパフォーマンスを繰り広げた。



その後、突如スクリーンに映像が流れ始める。現れたのは「8thシングル 2020年4月15日発売決定」の文字。さらに、表題曲を歌えるのは18名で、そのメンバーを決めるべく選抜オーディションバトルを行うことが発表され、メンバーと客席からは驚きの声が上がる。



オーディションバトルは、歌・ダンスを審査対象とし、完全立候補制で募ったメンバーが、有識者・メディア関係者・ラストアイドルスタッフによる審査員の元、選抜されるというもの。



また、同時に「週刊ヤングマガジン」「週刊ヤングジャンプ」「週刊プレイボーイ」の週刊誌3誌とのコラボレーションも決定した。各編集長がドラフト方式でそれぞれのチームを結成。3チームの楽曲が初回限定盤のYM盤、YJ盤、PB盤にそれぞれ収録され、売上枚数バトルが行われることも発表された。





波乱を予感させる8thシングルの発表にメンバーも観客も驚きを隠せない様子。



VTRが終わり長月が「ちょっとわくわくしてきちゃったー」と語ると、阿部も「ちょっと最近なんか物足りなかったしね」と同意。間島和奏は、「私たちもどういう気持ちで話したらいいのかわからないけど、選抜バトルでもみんなで、ラストアイドルとして大きくなれるように一人ひとり頑張っていきますので、よろしくお願い致します」と意気込みを話した。



また、この日で最後のライブとなる清原莉央は「私は今日のコンサートをもってラストアイドルを卒業します。本当にたくさんの思い出をくれて有難うございました。最後までいい思い出をみんなと作りたいと思いますので宜しくお願い致します」とメッセージを残した。



これを受け、間島が「最後まで楽しい思い出を作っていこうね。では最後の曲『ラスアイ、よろしく!』」と曲紹介をし、いよいよアンコール最後の曲へ。



曲が終わり、「以上これにて、2周年記念クリスマスコンサートは終了となります。ありがとうございました」とライブを終えようとすると、長月が「ちょっと待ったー! 2周年記念のコンサートなのにいつもと同じ終わり方じゃダメだと思いません?」と突然観客を煽り始める。



そのまま「今日は私たちの為にスペシャルゲストがお2人来てくれています。どうぞー!」と紹介すると、ステージに現れたのはなんと加藤茶とその妻である加藤綾菜。予想だにしないスペシャルなゲストの登場に、メンバーからも観客からも、どよめきと喜びの声が上がった。



加藤茶は「番組見てたよ! たった2年でこれだけのお客さんを呼んですごい、ドリフターズは50年でもこんなにこないよ」と笑いを誘い、長きに渡った2周年記念コンサートのフィナーレはスペシャルコラボとして「ドリフのビバノン音頭」を披露することに。



お馴染みのメロディーの中で、メンバーは途中合いの手で「メリークリスマス!」「2周年ありがとう!」「来年もよろしくなー!」とファンに思い思いの言葉を残し、2周年ライブのラストを締めくくった。





▽セットリスト

1 大人サバイバー / ALL CAST

2 バンドワゴン / ALL CAST

3 愛しか武器がない / ALL CAST

4 サブリミナル作戦 / ALL CAST

5 好きで好きでしょうがない / ALL CAST

6 Hope / 2期生

7 ヒーローなんかなりたくない / 2期生アンダー

8 悪魔のディール / シュークリームロケッツ

9 鼓動の理由 / シュークリームロケッツ

10 想像上のフルーツ / シュークリームロケッツ

11 桜が咲いたら / Good Tears

12 涙の仮面 / Good Tears

13 スリル / Good Tears

14 振り向きたくなる / Love Cocchi

15 Love Docchi♡ / Love Cocchi

16 青春シンフォニー / Love Cocchi

17 悲しい歌はもう歌いたくない / Someday Somewhere

18 Again & Again / Someday Somewhere

19 この恋はトランジット / Someday Somewhere

20 潮騒よ / LaLuce

21 風よ吹け / LaLuce

22 Everything will be allright / LaLuce

23 デジャヴュじゃない / 相澤、鈴木、間島、山田、岡村

24 17歳の扉 / 籾山、栗田、町田、米田

25 Lollipop / 猪子、池松、大石、大森、木村、奥村、木﨑久保田、首藤、白石、髙橋 美海、宮田

26 青春0対0 / 小澤、清原、長月、中村、間島、籾山、山本 愛梨、栗田、佐佐木、下間、田中、橋本、町田、山本 琉愛、宇田川、加藤、高木、米田

27 いつの日かどこかで / 阿部、大森、長月、松本、大場、高木

28 あんたは誰だ? / 小澤、山本愛梨、田中、橋本、木﨑、

29 夜中 動画ばかり見てる… / 朝日、西村、安田

30 へえ、そーお? / 畑、水野、篠原、高橋みのり

31 君のAchoo! / シュークリームロケッツ + 霜降り明星 せいや

32 青春トレイン / ALL CAST

33 明日の空を見上げるために / ALL CAST

EN1 ジングルベル / ALL CAST(中学生メンバー除く)

EN2 誰かの夢が叶ったら / ALL CAST(中学生メンバー除く)

EN3 眩しすぎる流れ星 / ALL CAST(中学生メンバー除く)

EN4 ラスアイ、よろしく / ALL CAST(中学生メンバー除く)

EN5 ドリフのビバノン音頭 / ALL CAST(中学生メンバー除く)+加藤茶、加藤綾菜