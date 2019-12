宮本浩次の1stソロアルバム「宮本、独歩。」が3月4日にリリースされる。

エレファントカシマシの活動と並行して今年1月にソロプロジェクトを始動した宮本。初のソロアルバムには椎名林檎とコラボレーションした「獣ゆく細道」、東京スカパラダイスオーケストラとの「明日以外すべて燃やせ」、高橋一生への提供曲「きみに会いたい -Dance with you-」のセルフカバー、テレビ朝日系新ドラマ「ケイジとケンジ 所轄と地検の24時」の主題歌「ハレルヤ」、テレビ東京系「日経スペシャル ガイアの夜明け」のエンディングテーマ「夜明けのうた」などが収録される。

本作は初回限定612バースデーライブatリキッドルーム盤、初回限定2019ライブベスト盤、写真集付受注生産限定盤、通常盤の全4形態が用意される。初回限定612バースデーライブatリキッドルーム盤は自身の誕生日6月12日に東京・LIQUIDROOMで行われた「ソロ初ライヴ!宮本、弾き語り」の本編やリハーサルの模様を収録したDVD付き。初回限定2019ライブベスト盤には今年出演した各地のライブ音源入りCDと宮本のインタビュー映像、さまざまな公演からセレクトされたライブ映像、ミュージックビデオを収めたDVDとライブやバックステージの写真を掲載したブックレットが付属する。UNIVERSAL MUSIC STOREおよびA!SMART限定で販売される写真集付受注生産限定盤には、中国・北京で岡田貴之によって撮影された写真集「宮本的北京写真日記」が同梱される。

宮本浩次「宮本、独歩。」収録内容

・冬の花

・昇る太陽

・解き放て、我らが新時代

・going my way

・Do you remember?

・ハレルヤ

・夜明けのうた

・きみに会いたい -Dance with you-

・Fight, Fight, Fight

・獣ゆく細道 / 椎名林檎と宮本浩次

・明日以外すべて燃やせ(feat. 宮本浩次) / 東京スカパラダイスオーケストラ

ほか

初回限定612バースデーライブatリキッドルーム盤

・自身の誕生日6月12日に恵比寿リキッドルームで行われた「ソロ初ライヴ!宮本、弾き語り」を、リハーサル、舞台裏も含めて山田智和監督が作品化。

初回限定2019ライブベスト盤

・2019年に出演した各地ライブからの音源を収録。

・各公演からセレクトしたライブ映像、宮本浩次インタビュー、Music Video集を収録。