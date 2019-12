オオカミの覆面をした異色のロックバンド「MAN WITH A MISSION」の活動10年間の軌跡を追ったドキュメンタリー映画「MAN WITH A MISSION THE MOVIE -TRACE the HISTORY-」の公開(2020年2月14日)を記念して、WOWOWで映画の見どころを紹介するナビ番組が放送されることが12月27日、分かった。「映画『MAN WITH A MISSION THE MOVIE -TRACE the HISTORY-』公開記念ナビ 狼たちの10年の軌跡に迫る見どころ徹底ガイド!」と題し、2020年2月2日午後11時10分からWOWOWプライムで無料放送される。

また、2020年1~2月には「MAN WITH A MISSION」のライブ番組を放送されることも発表された。1月10日には、2018年にバンド史上最大規模となる阪神甲子園球場(兵庫県西宮市)で行われた「MAN WITH A MISSION presents Chasing the Horizon Tour 2018 FINAL at 阪神甲子園球場」を放送。2月28日には、2014年の全国ツアー「MAN WITH A MISSION Tales of Purefly Tour 2014」から、幕張メッセ公演を全曲ノーカットで放送する。

「MAN WITH A MISSION presents Chasing the Horizon Tour 2018 FINAL at 阪神甲子園球場」は、2020年1月10日午後3時25分からWOWOWライブで放送。「MAN WITH A MISSION Tales of Purefly Tour 2014 at 幕張メッセ(完全版)」は、2020年2月28日午後9時30分からWOWOWライブで放送。

映画「MAN WITH A MISSION THE MOVIE -TRACE the HISTORY-」は、2020年に結成10周年を迎える同バンドのプロジェクト第1弾として公開されるもので、2020年2月14~27日の2週間限定で劇場公開。アメリカ人ジャーナリスト、カール・クーパーさんが10年間追い続け、メンバーや関係者へのインタビューを敢行。レコーディング、ライブなどに潜入取材し記録を重ねたドキュメンタリーフィルムとなっている。