今年最後の運試しは、Happyくじ「STAR WARS TM SAGA」 で！

スター・ウォーズの人気キャラクターたちがクマ型ブロックタイプフィギュアのBE@RBRICK(ベアブリック)になって登場。スター・ウォーズの中でも特に人気・知名度の高いキャラクターがセレクトされている。どれが当たるかお楽しみのくじアイテムだ。今年最後のホビー運試しにいかが?





Happyくじ「STAR WARS TM SAGA」 ベアブリック賞/サニーサイドアップ/700円(税込)/発売中/Happyくじ「STAR WARS TM SAGA」で当たるアイテム。各全高約7センチ。ボールチェーン付き。全10種。くじ全体では、このベアブリック賞を含む全4等級(全42種)+ラスト賞という構成になっている。セブン-イレブン店頭、イトーヨーカドー店頭にて発売(※取り扱いのない店舗、発売時期の異なる店舗あり)。詳細はHappyくじホームページ(http://www.h-kuji.com)またはtwitter(@HappyKuji)にて。(問)サニーサイドアップ 03-6740-9400 (土日祝除く10〜17時)



ここからは、スター・ウォーズ以外のベアブリック系アイテムを見ていこう。





(左から)BE@RBRICK 黄瀬涼太、緑間真太郎、青峰大輝/メディコム・トイ/各2000円+税/2020年4月発売予定/大人気アニメ『黒子のバスケ』のベアブリック第2弾。パーツが外れにくいアンブレイカブル仕様で、キーチェーン付属。各全高約7センチ。ちなみに第1弾(BE@RBRICK 黒子テツヤ、火神大我)は2020年1月に発売予定だ。





BE@RBRICK ピカチュウ フロッキーVer. 100% & 400% /メディコム・トイ/1万2000円+税/2020年1月発売予定/『ポケットモンスター』シリーズの人気キャラクター、ピカチュウをフロッキー仕様でベアブリック化。2体セットで、100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ。メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店にて発売。





BE@RBRICK ポコちゃん ビンテージ HELLO版 400%/不二家/1万1000円+税/2020年2月発売予定/不二家のキャラクター・ポコちゃんの初期の画風をイメージしたベアブリック。先月紹介の100%(ペコちゃん ビンテージ HELLO版とセット)に続いての登場だ。全高約28センチ。不二家ネットショップ「ファミリータウン(www.family-town.jp)」にて数量限定発売、なくなり次第終了。(問)不二家ネットショップコールセンター 0120-228-305(平日10〜18時)





MILKY THE CONVENI MILKY BE@RBRICK 100% & 400%(左4点)、MILKY THE CONVENI PEKO BE@RBRICK 100% & 400%(右4点)/不二家/各1万5000円+税/2020年1月発売予定/不二家のペコちゃん・ミルキーと、コンビニエンスストアをコンセプトにした「THE CONVENI」とのコラボレーションベアブリック。それぞれ100%と400%の2体セットで、COLORとBLACKの2色展開。100%は各全高約7センチ、400%は各全高約28センチ。不二家ネットショップ「ファミリータウン(www.family-town.jp)」、THE CONVENI、メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店にて数量限定発売、なくなり次第終了。(問)不二家ネットショップコールセンター 0120-228-305 (平日10〜18時)、ジュンカスタマーセンター 0120-298-133(日曜除く10〜19時)、メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555(土日祝除く11〜18時)









BE@RBRICK GHOSTBUSTERS 100% 2PC SET/メディコム・トイ/各3200円+税/2020年6月発売予定/映画『GHOSTBUSTERS』(邦題『ゴーストバスターズ』)1984年版の主人公たちがベアブリックになった。各全高約7センチ。ピーター・ベンクマン&ウィンストン・ゼドモアのセットと、レイモンド・スタンツ&イゴン・スペングラーのセットの2種類。





BE@RBRICK Breaking Bad Walter White(Chemical Protective Clothing Ver.) 100% & 400% (左2点)、BE@RBRICK Breaking Bad Pink Bear 100% & 400%(右2点)/メディコム・トイ/各1万2000円+税/2020年6月発売・発送予定/海外ドラマ『Breaking Bad』(邦題『ブレイキング・バッド』)より、主人公のウォルター・ホワイト(防護服姿)と、劇中で象徴的に使われるピンク色のテディベアをベアブリック化。それぞれ100%と400%の2体セットで、100%は各全高約7センチ、400%は各全高約28センチ。メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2019年12月24日(火)00:00から2020年1月10日(金)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。





Andy Warhols Marilyn Monroe BE@RBRICK 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万5000円+税(左)、5万8000円+税(右)/2020年6月発売・発送予定/アーティストのアンディ・ウォーホルによる、マリリン・モンローの写真を使った作品をデザインに採用したベアブリック。100%と400%は2体セット。100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ、1000%は全高約70センチ。メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2019年12月24日(火)00:00から2020年1月10日(金)23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。





BE@RBRICK カリモク ROSEWOOD PAINT 1000%/メディコム・トイ/60万円+税+送料2000円/2020年4発送予定/木製家具の老舗カリモク社製のベアブリック。積層タイプのオーク材を使用し、ローズウッド風のペイントが施されている。全高約70センチ。木箱入り。熟練職人がハンドメイドで仕上げるため、発送まで4ヶ月以上掛かる場合あり。メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2019年12月24日(火)00:00から注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。





BE@RBRICK Mishka monochromatic 100% & 400%/メディコム・トイ/1万4000円+税/2020年1月発売予定/アパレルブランドMishka(ミシカ)のベアブリック。2体セットで、100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ。メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて数量限定発売、なくなり次第終了。







TMT BE@RBRICK 20th Anniv. Ver. 100% & 400%/販売元:TMTジャパン、発売元:メディコム・トイ/1万3000円+税/2020年1月発売予定/アパレルブランドTMTの20周年を記念したベアブリック。2体セットで、100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ。メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、TMT取扱い各店舗及び他一部店舗にて数量限定発売、なくなり次第終了。なおメディコム・トイオンラインストア各店で購入した場合、1月10日以降の順次発送となる。(問)TMTジャパン 03-5770-3788、メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555





BE@RBRICK KIDILL × ERI WAKIYAMA BAT & ROSE Pink(左2点)、White(右2点) 100% & 400%/メディコム・トイ/各1万5000円+税/アパレルブランドKIDILL(キディル)と、イラストレーターERI WAKIYAMAとのコラボベアブリック。ピンクとホワイトの2色展開。2体セットで、100%は各全高約7センチ、400%は各全高約28センチ。KIDILL直営店、メディコム・トイ直営店ほかで発売。





GEO BE@RBRICK 400%/メディコム・トイ/1万円+税/2019年12月発売予定/イギリスのアパレルブランドGEO(ジオ)のベアブリック。全高約28センチ。メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて数量限定発売、なくなり次第終了。





BE@RBRICK 招き猫 金メッキ 福入 100%(左)、400%(右)/メディコム・トイ/1800円+税(左)、6300円+税(右)/2020年1月発売予定/東京スカイツリータウン・ソラマチ店名物、和のベアブリックの新作。人気の招き猫の新バージョンだ。100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ。2体セットではないのでご注意。(問)東京スカイツリータウン内 メディコム・トイ 東京ソラマチ 03-3622-6000





NY@RBRICK カリモク ホライゾン 400%/メディコム・トイ/8万9800円+税/2020年1月発売予定/木製家具の老舗カリモク社による、ネコ型ブロックタイプフィギュアのNY@RBRICK(ニャーブリック)。ホライゾン(地平線)を思わせる、水平に積層された木材を使用。全高約26センチ。表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUSにて発売。(問)MEDICOM TOY PLUS 03-3479-5555





BE@BRICK mastermind JAPAN WHITE CHROME Ver. 100% & 400%(左2点)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万8000円+税(左2点)、5万8000円+税(右)/2020年1月発売予定/アパレルブランドのマスターマインド・ジャパンのベアブリックがホワイトクローム版になって登場。100%と400%は2体セット。100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ、1000%は全高約70センチ。渋谷PARCOの2Gで数量限定発売、なくなり次第終了。(問)2G 03-6452-5003





BE@RBRICK SERIES 39 Release Campaign Special Edition(左から1/6計画、メディコム・トイ 東京スカイツリータウン・ソラマチ、MEDICOM TOY PLUS、2G)/メディコム・トイ/ノベルティー/12月展開予定/「BE@RBRICK SERIES 39」の発売を記念したノベルティーベアブリック。各全高約7センチ。1/6計画、メディコム・トイ 東京スカイツリータウン・ソラマチ、MEDICOM TOY PLUS、2G各店頭にて「BE@RBRICK SERIES 39」を含む5000円以上(税込)購入でもらえる。数量限定、なくなり次第終了。(問)1/6計画 03-3467-7676、メディコム・トイ 東京スカイツリータウン・ソラマチ店 03-3622-6000、MEDICOM TOY PLUS 03-3479-5555、2G 03-6452-5003



ミルキーとTHE CONVENIのコラボベアブリックだが、実はソフビでもミルキーとTHE CONVENIのコラボアイテムが発売予定だ。ぜひそちらもチェックしてみていただきたい。



※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。