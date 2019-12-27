今年最後の運試しは、Happyくじ「STAR WARS TM SAGA」 で！

スター・ウォーズの人気キャラクターたちがクマ型ブロックタイプフィギュアのBE@RBRICK（ベアブリック）になって登場。スター・ウォーズの中でも特に人気・知名度の高いキャラクターがセレクトされている。どれが当たるかお楽しみのくじアイテムだ。今年最後のホビー運試しにいかが？





（C） & TM Lucasfilm Ltd.

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Happyくじ「STAR WARS TM SAGA」 ベアブリック賞／サニーサイドアップ／700円（税込）／発売中／Happyくじ「STAR WARS TM SAGA」で当たるアイテム。各全高約7センチ。ボールチェーン付き。全10種。くじ全体では、このベアブリック賞を含む全4等級（全42種）＋ラスト賞という構成になっている。セブン-イレブン店頭、イトーヨーカドー店頭にて発売（※取り扱いのない店舗、発売時期の異なる店舗あり）。詳細はHappyくじホームページ（http://www.h-kuji.com）またはtwitter（@HappyKuji）にて。（問）サニーサイドアップ 03-6740-9400 （土日祝除く10〜17時）



ここからは、スター・ウォーズ以外のベアブリック系アイテムを見ていこう。





（C） 藤巻忠俊／集英社・黒子のバスケ製作委員会

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（左から）BE@RBRICK 黄瀬涼太、緑間真太郎、青峰大輝／メディコム・トイ／各2000円＋税／2020年4月発売予定／大人気アニメ『黒子のバスケ』のベアブリック第2弾。パーツが外れにくいアンブレイカブル仕様で、キーチェーン付属。各全高約7センチ。ちなみに第1弾（BE@RBRICK 黒子テツヤ、火神大我）は2020年1月に発売予定だ。





（C） 2020 Pokemon.

（C） 1995-2020 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. TM,（R）,and character names are trademarks of Nintendo

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

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BE@RBRICK ピカチュウ フロッキーVer. 100% & 400% ／メディコム・トイ／1万2000円＋税／2020年1月発売予定／『ポケットモンスター』シリーズの人気キャラクター、ピカチュウをフロッキー仕様でベアブリック化。2体セットで、100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ。メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店にて発売。





（C） FUJIYA

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BE@RBRICK ポコちゃん ビンテージ HELLO版 400%／不二家／1万1000円＋税／2020年2月発売予定／不二家のキャラクター・ポコちゃんの初期の画風をイメージしたベアブリック。先月紹介の100%（ペコちゃん ビンテージ HELLO版とセット）に続いての登場だ。全高約28センチ。不二家ネットショップ「ファミリータウン（www.family-town.jp）」にて数量限定発売、なくなり次第終了。（問）不二家ネットショップコールセンター 0120-228-305（平日10〜18時）





（C） FUJIYA

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MILKY THE CONVENI MILKY BE@RBRICK 100% & 400%（左4点）、MILKY THE CONVENI PEKO BE@RBRICK 100% & 400%（右4点）／不二家／各1万5000円＋税／2020年1月発売予定／不二家のペコちゃん・ミルキーと、コンビニエンスストアをコンセプトにした「THE CONVENI」とのコラボレーションベアブリック。それぞれ100%と400%の2体セットで、COLORとBLACKの2色展開。100%は各全高約7センチ、400%は各全高約28センチ。不二家ネットショップ「ファミリータウン（www.family-town.jp）」、THE CONVENI、メディコム･トイ直営店舗及びオンラインストア各店にて数量限定発売、なくなり次第終了。（問）不二家ネットショップコールセンター 0120-228-305 （平日10〜18時）、ジュンカスタマーセンター 0120-298-133（日曜除く10〜19時）、メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555（土日祝除く11〜18時）









Ghostbusters TM & （C） 2019 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

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BE@RBRICK GHOSTBUSTERS 100% 2PC SET／メディコム・トイ／各3200円＋税／2020年6月発売予定／映画『GHOSTBUSTERS』（邦題『ゴーストバスターズ』）1984年版の主人公たちがベアブリックになった。各全高約7センチ。ピーター・ベンクマン＆ウィンストン・ゼドモアのセットと、レイモンド・スタンツ＆イゴン・スペングラーのセットの2種類。





Breaking Bad TM & （C） 2019 Sony Pictures Television Inc. All Rights Reserved.

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BE@RBRICK Breaking Bad Walter White（Chemical Protective Clothing Ver.） 100% & 400% （左2点）、BE@RBRICK Breaking Bad Pink Bear 100% & 400%（右2点）／メディコム・トイ／各1万2000円＋税／2020年6月発売・発送予定／海外ドラマ『Breaking Bad』（邦題『ブレイキング・バッド』）より、主人公のウォルター・ホワイト（防護服姿）と、劇中で象徴的に使われるピンク色のテディベアをベアブリック化。それぞれ100%と400%の2体セットで、100%は各全高約7センチ、400%は各全高約28センチ。メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2019年12月24日（火）00:00から2020年1月10日（金）23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。





（C）/（R）/TM The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.

Marilyn Monroe TM; Rights of Publicity and Persona Rights are used with permission of

The Estate of Marilyn Monroe LLC.

marilynmonroe.com

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Andy Warhols Marilyn Monroe BE@RBRICK 100% & 400%（左2点）、1000%（右）／メディコム・トイ／1万5000円＋税（左）、5万8000円＋税（右）／2020年6月発売・発送予定／アーティストのアンディ・ウォーホルによる、マリリン・モンローの写真を使った作品をデザインに採用したベアブリック。100%と400%は2体セット。100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ、1000%は全高約70センチ。メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2019年12月24日（火）00:00から2020年1月10日（金）23:59まで注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。





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BE@RBRICK カリモク ROSEWOOD PAINT 1000%／メディコム・トイ／60万円＋税＋送料2000円／2020年4発送予定／木製家具の老舗カリモク社製のベアブリック。積層タイプのオーク材を使用し、ローズウッド風のペイントが施されている。全高約70センチ。木箱入り。熟練職人がハンドメイドで仕上げるため、発送まで4ヶ月以上掛かる場合あり。メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2019年12月24日（火）00:00から注文受け付け。詳細はwww.medicomtoy.co.jpにて。





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BE@RBRICK Mishka monochromatic 100% & 400%／メディコム・トイ／1万4000円＋税／2020年1月発売予定／アパレルブランドMishka（ミシカ）のベアブリック。2体セットで、100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ。メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて数量限定発売、なくなり次第終了。







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TMT BE@RBRICK 20th Anniv. Ver. 100% & 400%／販売元：TMTジャパン、発売元：メディコム・トイ／1万3000円＋税／2020年1月発売予定／アパレルブランドTMTの20周年を記念したベアブリック。2体セットで、100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ。メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、TMT取扱い各店舗及び他一部店舗にて数量限定発売、なくなり次第終了。なおメディコム・トイオンラインストア各店で購入した場合、1月10日以降の順次発送となる。（問）TMTジャパン 03-5770-3788、メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555





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BE@RBRICK KIDILL × ERI WAKIYAMA BAT & ROSE Pink（左2点）、White（右2点） 100％ & 400％／メディコム・トイ／各1万5000円＋税／アパレルブランドKIDILL（キディル）と、イラストレーターERI WAKIYAMAとのコラボベアブリック。ピンクとホワイトの2色展開。2体セットで、100%は各全高約7センチ、400%は各全高約28センチ。KIDILL直営店、メディコム・トイ直営店ほかで発売。





（C） 2019 GEO All rights reserved.

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GEO BE@RBRICK 400%／メディコム・トイ／1万円＋税／2019年12月発売予定／イギリスのアパレルブランドGEO（ジオ）のベアブリック。全高約28センチ。メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて数量限定発売、なくなり次第終了。





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BE@RBRICK 招き猫 金メッキ 福入 100%（左）、400%（右）／メディコム・トイ／1800円＋税（左）、6300円＋税（右）／2020年1月発売予定／東京スカイツリータウン・ソラマチ店名物、和のベアブリックの新作。人気の招き猫の新バージョンだ。100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ。2体セットではないのでご注意。（問）東京スカイツリータウン内 メディコム・トイ 東京ソラマチ 03-3622-6000





NY@BRICK TM & （C） 2016-2019 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



NY@RBRICK カリモク ホライゾン 400％／メディコム・トイ／8万9800円＋税／2020年1月発売予定／木製家具の老舗カリモク社による、ネコ型ブロックタイプフィギュアのNY@RBRICK（ニャーブリック）。ホライゾン（地平線）を思わせる、水平に積層された木材を使用。全高約26センチ。表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUSにて発売。（問）MEDICOM TOY PLUS 03-3479-5555





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BE@BRICK mastermind JAPAN WHITE CHROME Ver. 100% & 400%（左2点）、1000%（右）／メディコム・トイ／1万8000円＋税（左2点）、5万8000円＋税（右）／2020年1月発売予定／アパレルブランドのマスターマインド・ジャパンのベアブリックがホワイトクローム版になって登場。100%と400%は2体セット。100%は全高約7センチ、400%は全高約28センチ、1000%は全高約70センチ。渋谷PARCOの2Gで数量限定発売、なくなり次第終了。（問）2G 03-6452-5003





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BE@RBRICK SERIES 39 Release Campaign Special Edition（左から1/6計画、メディコム・トイ 東京スカイツリータウン・ソラマチ、MEDICOM TOY PLUS、2G）／メディコム・トイ／ノベルティー／12月展開予定／「BE@RBRICK SERIES 39」の発売を記念したノベルティーベアブリック。各全高約7センチ。1/6計画、メディコム・トイ 東京スカイツリータウン・ソラマチ、MEDICOM TOY PLUS、2G各店頭にて「BE@RBRICK SERIES 39」を含む5000円以上（税込）購入でもらえる。数量限定、なくなり次第終了。（問）1/6計画 03-3467-7676、メディコム・トイ 東京スカイツリータウン・ソラマチ店 03-3622-6000、MEDICOM TOY PLUS 03-3479-5555、2G 03-6452-5003



ミルキーとTHE CONVENIのコラボベアブリックだが、実はソフビでもミルキーとTHE CONVENIのコラボアイテムが発売予定だ。ぜひそちらもチェックしてみていただきたい。



※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。