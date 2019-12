MY FIRST STORY新企画開催、第1回ゲストはTHE ORAL CIGARETTES

MY FIRST STORYの新企画「Giant Killing」が、2020年2月11日にZepp Divercityで開催されることが決定した。



記念すべき第1回は「THE ORAL CIGARETTES」との2マン。Members Club『STORYTELLER』1次先行抽選が本日12月26日18:00よりスタートする。2020年1月5日23:59まで受付している。





〈イベント情報〉



MY FIRST STORY

「Giant Killing」Vol.1



2020年2月11日(祝火)東京 Zepp DiverCity

時間:開場17:00 / 開演18:00

ゲスト:THE ORAL CIGARETTES

チケット:1Fスタンディング 5800円 / 2F指定席 6800円(スタンディングは入場整理番号付)

※ドリンク代別途必要

■Members Club『STORYTELLER』

1次先行抽選:12月26日(木)18:00〜1月5日(日)23:59



MY FIRST STORYオフィシャルHP:https://myfirststory.net