MY FIRST STORY新企画開催、第1回ゲストはTHE ORAL CIGARETTES

MY FIRST STORYの新企画「Giant Killing」が、2020年2月11日にZepp Divercityで開催されることが決定した。
記念すべき第1回は「THE ORAL CIGARETTES」との2マン。Members Club『STORYTELLER』1次先行抽選が本日12月26日18:00よりスタートする。2020年1月5日23:59まで受付している。
〈イベント情報〉
MY FIRST STORY
「Giant Killing」Vol.1
2020年2月11日（祝火）東京 Zepp DiverCity
時間：開場17:00 / 開演18:00
ゲスト：THE ORAL CIGARETTES
チケット：1Fスタンディング 5800円 / 2F指定席 6800円（スタンディングは入場整理番号付）
※ドリンク代別途必要
■Members Club『STORYTELLER』
1次先行抽選：12月26日（木）18:00〜1月5日（日）23:59
MY FIRST STORYオフィシャルHP：https://myfirststory.net
MY FIRST STORYの新企画「Giant Killing」が、2020年2月11日にZepp Divercityで開催されることが決定した。
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