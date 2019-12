アニメ『バビロン』第3章の主題歌が決定、最新PVでその一部が解禁／音源や映像ソフトの情報も

いよいよ最終章となる第3章「曲がる世界」の放送日が決定したTVアニメ『バビロン』。その主題歌は、第1章・第2章と同じくプロデュースチーム「Q-MHz」が書き下ろし、シンガーに「*なみりん」を迎え制作した新曲「The next new world that no one knows」に決定した。すでに公開となった『バビロン』最新PVの中で、その楽曲の一部が放送に先駆けて解禁されている。





●TVアニメ『バビロン』最新PV



■Q-MHz プロフィール



音楽業界で幅広く活躍する畑 亜貴、田代智一、黒須克彦、田淵智也(UNISON SQUARE GARDEN)が ”より良い音楽を積極的に”をモットーに結成した最強プロデュースチーム。2016年1月に1stアルバム「Q-MHz」をリリース(ボーカリストとして小松未可子、鈴木このみ、東山奈央、南條愛乃、LiSA をフィーチャー)。以後2016年アニサマテーマソング制作、バンドじゃないもん!、田所あずさ、井口裕香、Maynへの楽曲提供、小松未可子全面プロデュースを行うなど、業界の裏方として大暴れ中。

Q-MHzとしてリリースした最新作は、アニメ「バビロン」第1章「一滴の毒」主題歌として制作した、Q-MHz feat. uloco.「Live and let die」、Q-MHz feat. Mikako Komatsu「イノチ食ム魂」。





●主題歌4曲をコンパイルしたアルバムが配信リリース決定



TVアニメ『バビロン』の主題歌4曲をまとめたアルバム「Babylon Theme Songs」Q-MHz が、2019年12月30日(月)深夜0:00より各配信サイトにて配信開始される。



【収録曲】

第一章「一滴の毒」

「Live and let die」Q-MHz feat.uloco.

第二章「選ばれた死」

「イノチ食ム魂」Q-MHz feat. Mikako Komatsu

第二章「選ばれた死」第7話限定

「イノチ食ム魂 Requiem ver.」Q-MHz feat. Mikako Komatsu

第三章「曲がる世界」

「The next new world that no one knows」Q-MHz feat. *Namirin





(C)野﨑まど・講談社/ツインエンジン





●Original Soundtrackも1月22日(水)発売決定



「TVアニメ『バビロン』Original Soundtrack」が2020年1月22日(水)に発売される。映画『キングダム』や、アニメ作品では『東京喰種』シリーズ、『ヴィンランド・サガ』などを手掛ける作曲家・編曲家のやまだ豊によるオープニング楽曲をはじめ全37曲、約2時間22分にもわたるボリュームを収録した豪華2枚組だ。価格は3000円+税。



TV アニメ「バビロン」Original Soundtrack

発売日:2020年1月22日(水)

定価:3000円+税

収録内容:全37曲(2枚組)

品番:AZRC-1131/1132

発売:Amazon Records





●全12話収録のBlu-ray BOXは4月22日(水)発売予定

キャラクター原案・ざいん描き下ろしジャケットビジュアルラフが解禁!

▲イラストは制作中のものです。



「バビロン」Blu-ray BOX

<2020年4月22日(水)発売予定>

品番:VPXY-71786/価格:2万6000円+税

【本編ディスク】2枚(#1〜#12 収録)

本編 約288分+映像特典/カラー/ステレオ/リニア PCM/2枚組/16:9 (1080P High-Definition)

<仕様>

キャラクター原案ざいん新規描き下ろしイラスト使用三方背BOX+デジパック

<特典>

映像特典:ノンクレジットOP/ノンクレジット ED/PV集ほか

封入特典:スペシャルブックレット

音声特典:キャストコメンタリー(新規録り下ろし+再放送特別版第1話)



<法人別特典>

【Amazon】

描き下ろし LPサイズディスク収納ケース

サイズ:約3000mm×3000mm

【アニメイト】

マグカップ(正崎善愛用 ver.)

サイズ:約φ80mm×約H96mm

【あみあみ】

アクリルプレート A5サイズ

サイズ:148mm×210mm



▲<法人別特典>【アニメイト】マグカップ(正崎善愛用 ver.)

▲<法人別特典>【あみあみ】アクリルプレート A5サイズ

◆TVアニメ『バビロン』第3章「曲がる世界」

<イントロダクション>

絶望の先に辿り着く、「悪とは何か」の答えとは——

公開討論の末に域議選挙が行われ、新域では自殺法の運用が本格的に始まろうとしていた。齋拉致計画の一件で捜査班全員の死に直面した正崎は、依然として絶望の淵に立っていた。憎むべき人間はただ一人。”最悪の女”曲世愛を正崎は再び追う。正義、そして悪とは何かを、己に問い続けながら——

<キャスト>

正崎 善:中村悠一、曲世愛:ゆきのさつき、九字院偲:櫻井孝宏、文緒厚彦:小野賢章、瀬黒陽麻:M・A・O、守永泰孝:堀内賢雄、半田有吉:興津和幸、野丸龍一郎:宝亀克寿、齋開化:置鮎龍太郎

<スタッフ>

原作:野﨑まど『バビロン』シリーズ(講談社タイガ刊)

監督:鈴木清崇

キャラクター原案:ざいん

キャラクターデザイン:後藤圭佑

音楽:やまだ豊

アニメーション制作:REVOROOT

製作:ツインエンジン

第3章主題歌:Q-MHz feat. *Namirin「The next new world that no one knows」



