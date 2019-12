2020年元旦、ニッポン放送にて『カクバリズムの新年会！2020！』放送

2020年の元日23時より、ニッポン放送にて『カクバリズムの新年会!2020!』と題した特番の放送が決定した。



23時より1時間に渡ってYOUR SONG IS GOODのサイトウJxJxジュン、在日ファンクの浜野謙太がパーソナリティーを務め、レーベル仲間のceroの高城晶平、スカートの澤部渡、思い出野郎Aチームの高橋一、さらにはレーベル代表の角張渉をゲストに迎え、。賑やかにレーベルの音楽を紹介していく当番組。新年会らしい企画やリスナーへのカクバリズム福袋のプレゼントもあり。また、番組のテーマ曲はYOUR SONG IS GOODのサイトウJxJxジュンが特別に書き下ろししている。





<番組情報>



『カクバリズムの新年会!2020!』

放送日時:2020年1月1日 23:00~24:00

放送局:ニッポン放送



出演:

サイトウJxJxジュン(YOUR SONG IS GOOD)/ 浜野謙太(在日ファンク)/ 高城晶平(cero)/ 澤部渡(スカート)/ 高橋一(思い出野郎Aチーム)/ 角張渉(カクバリズム)



カクバリズム公式サイト:http://www.kakubarhythm.com/