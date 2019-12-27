ヨネダコウ原作による劇場アニメ「囀る鳥は羽ばたかない The clouds gather」の第1弾予告が公開された。

予告映像は矢代と百目鬼の掛け合いからスタート。三角、竜崎、平田、七原、影山、久我と本作を彩る男たちが登場し、それぞれが矢代について語る内容となっている。

各劇場およびムビチケ公式サイトでは、本日12月27日より特典付きのムビチケ前売券を販売。特典にはヨネダの描き下ろしイラストがあしらわれた、A5クリアファイル2種が用意されている。またアニメイトでは、2020年2月7日に「アニメイト限定スマホホルダー付きムビチケ前売券」を発売。予約を1月10日より受け付ける。なお本作はR18指定作品となる予定のため、購入の際はご注意を。

劇場アニメ「囀る鳥は羽ばたかない The clouds gather」

2020年2月15日（土）公開

スタッフ

原作：ヨネダコウ「囀る鳥は羽ばたかない」（大洋図書「ihr HertZ」連載中）

監督：牧田佳織

脚本：瀬古浩司

キャラクターデザイン：熊田明子、桑原剛

美術監督：佐藤勝、福島孝喜

色彩設計：鎌田千賀子、末永絢子

撮影監督：佐藤光洋

音楽：H ZETTRIO

音響監督：小泉紀介

アニメーション制作：GRIZZLY

配給：T-JOY

キャスト

矢代：新垣樽助

百目鬼 力：羽多野渉

影山莞爾：安元洋貴

久我瑛心：小野友樹

三角隆仁：大川透

竜崎篤士：三宅健太

平田和明：高瀬右光

七原祐輔：興津和幸

天羽静真：佐藤拓也

杉本隼人：三宅貴大

(c)ヨネダコウ・大洋図書／「囀る鳥は羽ばたかない」製作委員会