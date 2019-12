TVアニメ『バビロン』待望の最終章となる第3章「曲がる世界」の放送日時が決定、最新PVも公開！

第7話「最悪」にて、中村悠一演じる主人公・正崎 善が信頼する仲間たち全てを失い、第2章「選ばれた死」が衝撃的なクライマックスを迎えたこと、また、ある意味でテレビで放送できる限界に挑戦したとも言える内容が、ツイッターをはじめ多くの SNS で話題となったTVアニメ『バビロン』。その最終章 となる第3章「曲がる世界」の最新放送日時が公開された。



第8話「希望」は、TOKYO MX、BS11、AT-Xにて12月30日(月)より放送開始。第9話「連鎖」以降は、TV放送および配信開始時間が変更となる。仲間の死に苦しむ正崎、そして「悪」とは何かを見せつけた、ゆきのさつき演じる魔性の女・曲世愛。「善」と「悪」、そして「生」と「死」をめぐる2人の物語は、いったい視聴者である我々をどこへ連れて行ってしまうのか……その結末までを刮目して見守りたい。



また、第7話から第8話までのインターバル期間には、第1話から順を追って再放送が行われてきたが、第6話・第7話の再放送はTOKYO MXとBS11では12月29日(日)24:00から、AT-Xでは12月30日(月)23:30から2話連続で行われる。





●最新PV公開!



第3章の放送開始に向けて、最新のプロモーションビデオも公開された。第3章から登場するキャラクターの姿も見ることができる最新PVは、アニメ公式サイトなどにて公開されている。





●第3章「曲がる世界」キャラクタープロフィール

▲正崎 善(cv.中村悠一)/東京地検特捜部の検事。新域域長の齋開化拉致計画を遂行するも失敗。自身を除く捜査班全員が死亡した。

▲曲世 愛(cv.ゆきのさつき)/悪人。 TVアニメ『バビロン』第3章「曲がる世界」





TVアニメ『バビロン』

今後のTV放送 および

Amazon Prime Video 配信スケジュール



●第8話

Amazon Prime Video 12月29日(日)24:00

TOKYO MX 12月30日(月)22:00〜

BS11 12月30日(月)24:00〜

AT-X 12月30日(月)24:30〜

●第9話

Amazon Prime Video 1月6日(月)22:00

TOKYO MX 1月7日(火)25:35〜

BS11 1月6日(月)26:00〜

AT-X 1月6日(月)24:30〜

●第10話

Amazon Prime Video 1月13日(月)22:00

TOKYO MX 1月14日(火)25:35〜

BS11 1月13日(月)26:00〜

AT-X 1月13日(月)24:30〜

●第11話

Amazon Prime Video 1月13日(月)22:00

TOKYO MX 1月21日(火)25:35〜

BS11 1月20日(月)26:00〜

AT-X 1月20日(月)24:30〜

●第12話

Amazon Prime Video 1月13日(月)22:00

TOKYO MX 1月28日(火)25:35〜

BS11 1月7日(月)26:00〜

AT-X 1月27日(月)24:30〜

◆TVアニメ『バビロン』第3章「曲がる世界」

<イントロダクション>

絶望の先に辿り着く、「悪とは何か」の答えとは——

公開討論の末に域議選挙が行われ、新域では自殺法の運用が本格的に始まろうとしていた。齋拉致計画の一件で捜査班全員の死に直面した正崎は、依然として絶望の淵に立っていた。憎むべき人間はただ一人。”最悪の女”曲世愛を正崎は再び追う。正義、そして悪とは何かを、己に問い続けながら——

<キャスト>

正崎 善:中村悠一、曲世愛:ゆきのさつき、九字院偲:櫻井孝宏、文緒厚彦:小野賢章、瀬黒陽麻:M・A・O、守永泰孝:堀内賢雄、半田有吉:興津和幸、野丸龍一郎:宝亀克寿、齋開化:置鮎龍太郎

<スタッフ>

原作:野﨑まど『バビロン』シリーズ(講談社タイガ刊)

監督:鈴木清崇

キャラクター原案:ざいん

キャラクターデザイン:後藤圭佑

音楽:やまだ豊

アニメーション制作:REVOROOT

製作:ツインエンジン

第3章主題歌:Q-MHz feat. *Namirin「The next new world that no one knows」



(C)野﨑まど・講談社/ツインエンジン