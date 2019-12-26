日本サッカー協会（JFA）は26日、キリンチャレンジカップ2019に臨むU－22日本代表メンバーの背番号を発表した。

U－22日本代表は12月28日にトランスコスモススタジアム長崎でU－22ジャマイカ代表と対戦する。バルセロナで活躍を見せるMF安部裕葵が10番、ズヴォレ（オランダ）でプレーするDF中山雄太は3番を背負うこととなった。

発表された背番号は以下の通り。

■U－22日本代表メンバー

▼GK

1. 山口瑠伊（エストレマドゥーラ／スペイン）

12. 谷晃生（ガンバ大阪）

23. 小久保玲央ブライアン（ベンフィカ／ポルトガル）

▼DF

2. 岩田智輝（大分トリニータ）

3. 中山雄太（ズヴォレ／オランダ）

15. 瀬古歩夢（セレッソ大阪）

20. 小林友希(FC町田ゼルビア)

21. 岡崎慎（FC東京）

22. 大南拓磨（ジュビロ磐田）

▼MF

4. 鈴木冬一（湘南ベルマーレ）

5. 杉岡大暉（湘南ベルマーレ）

6. 長沼洋一（愛媛FC）

7. 三笘薫（筑波大）

8. 高宇洋（レノファ山口FC）

10. 安部裕葵（バルセロナ／スペイン）

11. 旗手怜央（順天堂大）

13. 岩崎悠人（北海道コンサドーレ札幌）

14. 東俊希（サンフレッチェ広島）

16. 福田湧矢（ガンバ大阪）

17. 松本泰志（サンフレッチェ広島）

18. 松岡大起（サガン鳥栖）

▼FW

9. 前田大然（マリティモ／ポルトガル）

19. 一美和成（京都サンガF.C.）