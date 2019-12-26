日本サッカー協会（JFA）は26日、キリンチャレンジカップ2019に臨むU－22日本代表メンバーの背番号を発表した。
U－22日本代表は12月28日にトランスコスモススタジアム長崎でU－22ジャマイカ代表と対戦する。バルセロナで活躍を見せるMF安部裕葵が10番、ズヴォレ（オランダ）でプレーするDF中山雄太は3番を背負うこととなった。
発表された背番号は以下の通り。
■U－22日本代表メンバー
▼GK
1. 山口瑠伊（エストレマドゥーラ／スペイン）
12. 谷晃生（ガンバ大阪）
23. 小久保玲央ブライアン（ベンフィカ／ポルトガル）
▼DF
2. 岩田智輝（大分トリニータ）
3. 中山雄太（ズヴォレ／オランダ）
15. 瀬古歩夢（セレッソ大阪）
20. 小林友希(FC町田ゼルビア)
21. 岡崎慎（FC東京）
22. 大南拓磨（ジュビロ磐田）
▼MF
4. 鈴木冬一（湘南ベルマーレ）
5. 杉岡大暉（湘南ベルマーレ）
6. 長沼洋一（愛媛FC）
7. 三笘薫（筑波大）
8. 高宇洋（レノファ山口FC）
10. 安部裕葵（バルセロナ／スペイン）
11. 旗手怜央（順天堂大）
13. 岩崎悠人（北海道コンサドーレ札幌）
14. 東俊希（サンフレッチェ広島）
16. 福田湧矢（ガンバ大阪）
17. 松本泰志（サンフレッチェ広島）
18. 松岡大起（サガン鳥栖）
▼FW
9. 前田大然（マリティモ／ポルトガル）
19. 一美和成（京都サンガF.C.）