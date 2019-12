[ALEXANDROS] 2019年は「とにかくライブが多かった」

[ALEXANDROS]の川上洋平(Vo/Gt)、磯部寛之(Ba/Cho)、白井眞輝(Gt)が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。2019年の印象的だった出来事を振り返りました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! アレキサンドLOCKS!」12月24日(火)放送分)川上:本日はクリスマスイブということで、私だけではなく、メンバーに来てもらっています! 2年連続でクリスマスに……。磯部:もうサンタクロースのように、クリスマスに登校させてもらって(笑)。川上:どんだけ寂しい3人組なのか(笑)。(今回の放送が)今年最後なので、2019年をLooking back! しようかなと思います。2019年はいろいろありましたが……ライブかな。磯部:そうですね。俺もまさにそれを考えていました。川上:とにかくライブが多かった。磯部:ツアーで幕が開けたというか、年またぎで『Sleepless in Japan Tour』をやっていたので、いきなりライブでしたね。川上:最初はライブハウス、そしてアリーナツアーがあってアジアツアー。「やっと終わったー」と思ったら、夏フェスが始まって。本当にライブ、ライブ……でございましたけれども(笑)。磯部:そうだね。川上:その間に(ドラムの)聡泰くんが局所性ジストニアの診断を受けたり、僕も2月ぐらいに急性声帯炎を発症して喉から血が出ちゃったり、骨折した人も……。磯部:いましたね~(笑)。だからまーくん(白井)だけが、唯一何も怪我なかったね。川上:そうなんですよ。今年は4人中3人がトラブルあったのに。白井:何もなかったっすねー。磯部:あと1週間ありますけど、無事完走出来るかどうか(笑)。白井:まぁ出来るっしょ。川上:白井さんは、2019年はどうでした?白井:やっぱ、アジアツアーが色濃いですよね。初めて上海、北京、タイに行ったり。川上:そうだね。初めての場所ってやっぱ良いよね。この歳になって、新鮮な気持ちでどっかに行けるってなかなか経験出来ないし。磯部:要は、バックパッカーみたいなことを、仕事として経験しているわけだからね。川上:ありがたいことですよね。そういう意味では、先日『VIPツアー九州 ~九周年だから九州ツアー~』で鹿児島に行ったんですけど、僕はプライベートも含めて鹿児島は初めてだったんですよ。だから「こういう街なのか~」とか、桜島を見たりして、良い“吸収”を……。磯部:“九州”だけに……。白井:……マジっすか?(笑)。川上:今日は、磯部さん……冴えてます!磯部:冴えてるんですか?(笑)。川上:(笑)。そんな磯部さんは、2019年どうでしたか?磯部:個人的なことなんですけど、プライベートでニューヨークに行ったのが今年初めてでして。1週間半ぐらい自由に歩き回って散策出来たのは、凄く楽しかったですね。川上:楽しかったね~。磯部:リフレッシュもそうなんですけど、外に出て初めて分かる東京の良さ、みたいなのもあるじゃないですか。川上:そうなんですよ。最初の1週間くらいは「ニューヨーク最高だよ!」なんですけど、2週目くらいから「……味噌汁、飲みたいな~」とか。磯部:そうね(笑)。川上:ちょっと醤油の味が恋しくなったりね。自分たちのことも、改めて客観的に俯瞰で見れるような瞬間も、外に行くとあったりするからね。だから学生の皆さんも、例えばバイトでお金を貯めて、海外旅行に行くとかいいと思います。磯部:どんどん行ったらいいよね。それで刺激を受けて、「海外に家を買っちゃおうかな」って思えばいい。川上:早い早い!(笑)。磯部:でもそう思っても日本に住むんだったら、すごく意味があると思う。それぐらいインプットインプットで、刺激を受けたらいいですよね。川上:そうですね。仕事でもプライベートでも海外に行くのは楽しいですから、今後もやっていきたいですね。ということで、今年もお世話になりました!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/