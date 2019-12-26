アーキサイトは12月26日、トラベルグッズブランド「MOBO」（モボ）より、MacBook AirやMacBook Proに対応するマルチポートドック「Dual USB-C Dock ＋ LAN」を発売した。
「Dual USB-C Dock ＋ LAN」は、MacBook Air / ProのUSB-Cに接続してHDMIやGigabit Ethernet対応有線LANなど、さまざまなコネクタに変換できるマルチポートドック。増設されるのは以下のインターフェースだ。
- USB-C／USB PowerDelivery(Thunderbolt3スルーポート)×1
- HDMI(4K：3840×2160出力対応)×1
- USB-A 3.1 Gen1(Type-A)×2
- ギガビット・イーサネット／LAN(10／100／1000)ポート×1
- SDカードスロット×1
- MicroSDカードスロット×1
USB-CのThunderbolt3のスルーポートを使うことで、USB PD充電や、5K映像出力にも対応。充電しながらの利用や、5K(5120×2880)の映像出力も可能だ。対応OSはMacOS 10.12以降、対応機器はMacBook Pro 2019／2018／2017／Late2016モデル、MacBook Air Retina 13インチ 2019／2018。本体サイズはW110×D44×H17mm。重さは約95g。